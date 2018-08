Caldo e afa - cosa c'è da aspettarsi per la prossima settimana (niente di buono) : Anche per tutta la prossima settimana il Caldo e l'afa non daranno tregua, con valori di temperatura in gran parte oltre la norma, sebbene non così elevati come nei giorni scorsi. Questo leggero ridimensionamento della calura, legato a un indebolimento dell'alta pressione africana, sta favorendo anche un aumento dell'instabilità atmosferica. Secondo quanto affermano i meteorologi del ...

Liguria - afa e Caldo sino a domenica | : L’ondata di caldo continua: bollino rosso su Genova per tutto il weekend. E ieri sul capoluogo ligure si sono scatenati temporali estivi

Caldo in Liguria - afa sino a domenica : L’ondata di Caldo continua: bollino rosso su Genova per tutto il weekend. E ieri sul capoluogo ligure si sono scatenati temporali estivi

Caldo in Liguria - ancora afa fino a domani | : L’ondata di Caldo continua: bollino rosso su Genova anche per oggi e domani. E ieri sul capoluogo ligure si sono scatenati temporali estivi

Afa e temporali - weekend di partenze estive tra Caldo e grandine - : Le temperature rimangono alte anche nel fine settimana del grande esodo, in particolare al Nord. Precipitazioni attese soprattutto al Centro Sud e sulle Isole, con possibilità di grandinate e raffiche ...

Afa e temporali - weekend di partenze estive tra Caldo e grandine : Afa e temporali, weekend di partenze estive tra caldo e grandine Le temperature rimangono alte anche nel fine settimana del grande esodo, in particolare al Nord. Precipitazioni attese soprattutto al Centro Sud e sulle Isole, con possibilità di grandinate e raffiche di vento forte - IL METEO Parole chiave: ...

Caldo e afa - AIDAA : a rischio la salute di 1.4 milioni di cani e gatti : L’ondata di Caldo di questi giorni mette a dura prova anche la salute degli animali. A rischio, infatti, un milione e quattrocento mila tra cani e gatti: a lanciare l’allarme il presidente dell’Associazione italiana difesa animali e ambiente (AIDAA), Lorenzo Croce. L’associazione che ha stilato due elenchi di consigli pratici, uno per quanto riguarda i cani e un altro i gatti, contro il pericolo afa. “Non possiamo ...

Caldo - Lombardia nella morsa dell’afa : boom di notti tropicali : Lombardia nella morsa dell’afa, con l’aumento di temperature e umidità anche nelle ore notturne. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia. In pianura le massime registrate nella giornata di ieri hanno raggiunto i 34,7 °C di media, con il record di Asola, in provincia di Mantova, dove il termometro ha toccato i 37,1 °C e l’umidità relativa è arrivata all’85%. Proprio gli ...

Italia nella morsa del Caldo - giovedì bollino rosso per 18 città | Elettricità - afa spinge i consumi : Più colpito il Centronord. L'allerta di livello 3 riguarda Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'ondata di afa straordinario fa schizzare l'uso dei condizionatori

Caldo - Genova : ‘ricoveri’ in biblioteche per battere l’afa : “Gli accessi ai pronto soccorso sono superiori alla media, la situazione preoccupa, i dati non sono allarmati, ma dobbiamo aspettare perché i dati dei malori dal Caldo li avremo tra 24-48 ore”. Lo afferma Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento per la prevenzione dei danni da ondate di calore per la Liguria. Genova è città da bollino rosso da oggi al 2 agosto. Nel capoluogo le persone a rischio sono 700. Le ...

Caldo rovente - ondata record. Numero verde e misure anti-afa : Punte di 40 gradi in molte città del Nord e Centro Italia. Diramate oggi le raccomandazioni del ministero, attivato il Numero di pubblica utilità 1500

Arrivano Caldo e afa : secondo le previsioni sarà una settimana record : Tanto sole e temporali quasi assenti: aumenterà la sensazione di afa a causa dell'elevata. Si toccheranno i 38/39 gradi su...

Dieta anti afa : ecco come sconfiggere il Caldo restando in forma - : "Grazie alla sua composizione nutrizionale e alla sua digeribilità " spiega Giampietro " il miele si colloca tra i migliori alimenti in grado di fornire carboidrati per chi pratica sport e non solo. ...

Estate - Caldo e afa peggiorano malattie cardiovascolari e renali : Il caldo torrido e l'afa d'Estate puo' peggiorare i sintomi di malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o mentali. Lo annuncia l'Oms.