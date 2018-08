Calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi | obiettivo Adrien

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan pazzesco - l’Inter attende mentre il Napoli piazza il colpo : 1/4 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

Calciomercato Milan - Per il centrocampo spunta la pista Kovacic : l'ostacolo principale è... l'Inter : Dalla Spagna non hanno dubbi: il Milan prova il colpo Kovacic. l'ostacolo principale è il pressing dell'Inter su Modric che potrebbe spingere il Real Madrid a bloccare la partenza dell'ex nerazzurro ...

Calciomercato Milan – Per il centrocampo spunta la pista Kovacic : l’ostacolo principale è… l’Inter : Dalla Spagna non hanno dubbi: il Milan prova il colpo Kovacic. L’ostacolo principale è il pressing dell’Inter su Modric che potrebbe spingere il Real Madrid a bloccare la partenza dell’ex nerazzurro Dopo il doppio colpo Higuain-Caldara, il Calciomercato del Milan non è ancora finito. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che sia in grado di ricoprire il ruolo di mezz’ala. Tanti i giocatori accostati ai ...

Milan : che colpo Higuain - ma il Calciomercato rossonero non si ferma qui : Fermo ai box per settimane in attesa delle decisioni del Tas di Losanna per la partecipazione alla prossima Europa League, risultate poi favorevoli, il Milan ha modificato l’asset societario (nominato Paolo Scaroni alla presidenza, l’ex Leonardo entra nella dirigenza) e da pochi giorni è molto attivo nel calciomercato. Il club Milanese è stato immediatamente protagonista ed il lungo ed articolato intreccio con la Juventus ha subito portato ad un ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Higuain : i bookies fissano la quota per il titolo di capocannoniere : Vale 7.50 la posta la vittoria di Higuain della prossima classifica dei marcatori in serie A, meglio di lui solo Ronaldo e Icardi Gonzalo Higuain è il nuovo attaccante del Milan. Con lui i rossoneri trovano una punta di livello mondiale. L’eventualità che l’argentino – capocannoniere in Serie A nella stagione 2015/16 quando con il Napoli mise a segno il record ancora imbattuto di 36 reti – riesca a diventare ancora ...

Calciomercato Higuain-Milan - è ufficiale : venerdì la presentazione per il Pipita e Caldara : ... secondo il seguente programma: Al mattino, test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab; h 12.00, visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store; h 14.00, conferenza stampa di presentazione; ...

Calciomercato Milan – Contatto telefonico fra Leonardo e l’agente di Rabiot : segnali d’apertura - ecco le novità : Leonardo e la telefonata con la madre di Rabiot: il dirigente rossonero sonda il terreno prima di un’offerta del Milan al PSG-- Giornate calde in casa Milan: dopo l’arrivo di Caldara, il club rossonero continua il suo lavoro per rafforzare il centrocampo. Non è un mistero ormai che il sogno di Leonardo sia quello di avere al Milan il francese Adrien Rabiot. Secondo il Corriere dello Sport sembra che il direttore generale dell’area ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il Calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain deve sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e Ocampos sono ...