Calciomercato | la Juventus tenta l’ultimo grande colpo “sponsorizzato” da Cristiano ...

Calciomercato Verona - arriva Marrone dalla Juventus : c'è l'obbiglio di riscatto : Verona - Luca Marrone è ufficialmente un giocatore dell' Hellas Verona . Il jolly è stato ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus . Il classe 1990 ha firmato un ...

Calciomercato Fiorentina : arriva Pjaca dalla Juventus : TORINO - Il Calciomercato della Fiorentina si infiamma grazie all'ok del trasferimento di Pjaca dalla Juventus . Una trattativa molto lunga e tanto attesa dai tifosi. E finalmente è fatta: 2 milioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - tentativo per Kean della Juventus : 1/8 LaPresse ...

PAVEL NEDVED/ Calciomercato Juventus : "ci saranno altri acquisti". Spuntano Pogba e Milinkovic-Savic : PAVEL NEDVED, Calciomercato Juventus: “non è ancora finita”. I tifosi sognano grazie alle poche parole del vicepresidente, magari Pogba o Milinkovic Savic…(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus-Bonucci : la giornata del suo ritorno in bianconero - fischi da qualche tifoso : 17.25 Bonucci arrivato alla Continassa Il neo difensore della Juventus è arrivato al centro sportivo bianconero per il primo allenamento coi suoi nuovi compagni, ma al momento di varcare i cancelli è ...

Calciomercato Juventus - Allegri : 'Scambio giusto - ma dispiace per Caldara. Bonucci? E' sempre lo stesso' : Sul campo gli impegni amichevoli nella toornée americana, ma a tenere banco in casa Juventus sono gli affari di Calciomercato. Ultime ore roventi per la società bianconera, che ha chiuso la maxi ...

Calciomercato Juventus - Allegri : 'Grazie Higuain. Dispiace per Caldara - Bonucci giocatore importante' : Sul campo gli impegni amichevoli nella toornée americana, ma a tenere banco in casa Juventus sono gli affari di Calciomercato. Ultime ore roventi per la società bianconera, che ha chiuso la maxi ...

Calciomercato - Gasperini : «Caldara? Era pronto per la Juventus...» : Gian Piero Gasperini ha commentato così lo scambio che vede protagonista il suo ex pilastro della difesa: "Caldara si era preparato tanto per andare alla Juve - dice a Sky Sport - ma alla fine va lo ...

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

Calciomercato Juventus Milan - Bonucci Caldara Higuain : ultime news : Calciomercato Juventus Milan Bonucci Caldara Higuain / Sembrava potesse essere ieri la giornata decisiva per la definitiva fumata bianca del maxi affare tra Juventus e Milan con protagonisti Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain ed invece quest'ultimo ha spinto sul pedale del freno: il nodo per il trasferimento dell'attaccante argentino in rossonero (decisivo per la buona riuscita anche dello scambio alla pari Bonucci-Caldara) sono ...

Calciomercato Juventus - ‘Bonucci è un amico - per Cristiano Ronaldo non ci credevo’ : le parole di Chiellini : Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a ESPN, in occasione della tourneé americana della Juventus. Il neo capitano della formazione allenata da Massimiliano Allegri ha parlato (o meglio ha solo ‘sfiorato’) l’argomento clou di questi giorni di Calciomercato, ovvero il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Bonucci alla Juventus? Chiellini risponde: ‘Siamo amici, lo sono anche le nostre ...

Calciomercato Juventus - ceduto in prestito Del Fabro : Dario Del Fabro si trasferisce dalla Juventus alla Cremonese. Il club lombardo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dai bianconeri il difensore classe 1995. Del Fabro è cresciuto nel Cagliari esordendo in Serie A nella stagione 2012/13. Successivamente ha indossato le maglie di Leeds United (con una presenza in FA Cup), Pescara, Ascoli e Pisa. Passato alla Juventus nell’estate del 2017, nell’ultima stagione ha giocato con il ...

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus per Higuain : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...