Calciomercato e plusvalenze - il monito sibillino del presidente Lotito : Nuova formula, nuova vita. Il Fair Play finanziario, voluto da Platini nel 2010, subisce una terza modifica in 8 anni di vita. Le parole d'ordine sono: maggiore trasparenza e rapidità nei controlli. Sul sito delle società dovranno essere pubblicati i bilanci, comprensivi delle spese per agenti e intermediari. Verranno messi sotto la lente anche i “finti” prestiti, qualora il valore del riscatto dovesse raggiungere ...

Plusvalenze - cosa bisogna sapere per capire davvero il Calciomercato : ?Da qualche anno a questa parte, quando si guarda un telegiornale sportivo, o si cercano notizie sul mercato della propria squadra del cuore, è diventato sempre più comune imbattersi nella parola “plusvalenza”. La plusvalenza è un concetto economico che si è imposto nel dibattito calcistico a tutti i livelli, sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi. Non a caso nei giorni in cui si parla del ...