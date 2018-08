Cade lungo sentiero | muore escursionista

Cade una pianta in lungo po Antonelli - tre auto colpite e vigili del fuoco in azione : Una pianta ad alto fusto, che si trova in lungo Po Antonelli, si è abbattuta a terra alle prime luci della giornata di oggi. Vista la mole dell'albero, impattando al suolo ha coinvolto tre vetture che ...

A soli nove anni sua figlia muore - quello che acCade tre giorni dopo è incredibile. Dopo un lungo silenzio - è la mamma stessa a raccontare tutto : una storia davvero toccante : Ci sono storie che non possono non arrivare dritte al cuore. Quando ci ritroviamo a leggere notizie di questo tipo, è impossibile non commuoversi e riflettere. Parliamo della storia di una mamma che ha dato alla luce la sua bambina appena tre giorni Dopo il funerale della figlia di nove anni. La piccola Courtney McCracken, di Grismby, in Regno Unito, era eccitata per la nascita della sua sorellina, non vedeva l’ora di darle il ...

Paura tra la gente sul lungomare di Pozzuoli - Cade balaustra da un palazzo : uomo ferito alla testa : Paura e spavento ieri sera al Corso Umberto sul lungomare di via Napoli. Intorno alle ore 21,15 da un fabbricato è caduta in maniera accidentale, come accertato dai carabinieri, una balaustra in ferro ...

Bce : reinvestimento capitale sui titoli in sCadenza continuerà a lungo dopo fine QE : Il Consiglio direttivo dell Bce intende proseguire la propria politica di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del quantitative easing , QE, per un prolungato ...