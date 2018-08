Cade in bicicletta lungo la Statale 38 | grave 40enne

Cade con la bicicletta e sbatte violentemente con la testa : muore ciclista 60enne : Tragedia all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti: un turista ceco di 60 anni ha perso la vita durante un’escursione in comitiva. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Cade in bicicletta in via Petrarca - portato al pronto soccorso : Ancora un incidente, un uomo di 66 anni è caduto dalla bicicletta in via Petrarca. E' stato soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 15,20 ed è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo in ...