Brooklyn Beckham di nuovo single

È finita tra Brooklyn Beckham e Lexy Panterra e lui starebbe già con un’altra : Latin lover The post È finita tra Brooklyn Beckham e Lexy Panterra e lui starebbe già con un’altra appeared first on News Mtv Italia.

Brooklyn Beckham - che non vuole più stare lontano da casa : Diciannove anni, 11 milioni e più di follower, due genitori più famosi dei reali. Brooklyn Beckham, primogenito di Posh Spice Victoria e dell’ex calciatore più famoso al mondo David, ha sempre promesso bene. Anche prima della relazione on/off con l’attrice Chloë Grace Moretz. Appassionato fin da piccolo di fotografia (ha anche pubblicato un libro, What I See), nel settembre 2017 aveva deciso di lasciare il «nido» e di volare a New York. ...

Victoria Beckham : «l’appuntamento perfetto» è con il figlio Brooklyn : Il cavaliere ideale non sempre è il compagno di una vita, anche se si chiama David Beckham. Così all’Argento Ball organizzato dalla Elton John Aids Foundation a Windsor, Victoria si è fatta scortare dal figlio maggiore Brooklyn. «L’appuntamento perfetto», ha scritto orgogliosa Mrs. Beckham su Instagram documentando le fasi della preparazione a casa e facendo (inevitabilmente) il pieno di ...