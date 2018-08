Boss della 'ndrangheta vuole portare la madonna : carabinieri bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della «madonna della Neve» dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta aveva preteso di essere incluso tra i...

Boss vuole portare statua della Madonna - bloccata processione · LameziaClick LameziaClick : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della 'Madonna della Neve' dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere ...

PROCESSIONE ZUNGRI - PRESUNTO Boss vuole PORTARE LA MADONNA/ Ultime notizie Calabria - paese blocca ‘ndrangheta : ZUNGRI, Calabria: PRESUNTO BOSS dell'ndrangheta VUOLE PORTARE la MADONNA della Neve in PROCESSIONE per le vie del paese: il Comune e i Carabinieri si ribellano e bloccano tutto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Boss vuole portare statua della Madonna - bloccata processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della 'Madonna della Neve' dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere ...

Boss vuole portare Madonna - stop corteo : 17.44 Interrotta la processione della "Madonna della Neve" a Zungri (Vibo Valentia), Calabria. Un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell'effige, ma il Comitato promotore si è opposto e ne è scaturita una discussione. I carabinieri, in servizio sul posto, hanno bloccato la processione. Dopo l'allontanamento del Boss la cerimonia si è svolta regolarmente.

Boss della ‘ndrangheta vuole portare statua della Madonna - cittadini si oppongono : processione bloccata : Accade a Zungri, centro nei pressi di Vibo Valentia, in Calabria: dopo una discussione fra un presunto Boss locale e il comitato organizzatore della processione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato la manifestazione religiosa e avviato un'indagine per capire cosa sia accaduto e se si configurino reati.Continua a leggere

Calabria - presunto Boss vuole portare Madonna in processione/ Ultime notizie Carabinieri Zungri bloccano tutto : Zungri, Calabria: presunto boss dell'ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve in processione per le vie del Paese: il Comune e i Carabinieri si ribellano e bloccano tutto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:33:00 GMT)

Boss vuole portare icona della Madonna - carabinieri fermano processione : Pregiudicato voleva unirsi al gruppo dei fedeli incaricati di sorreggere il baldacchino nel Vibonese: gli organizzatori insorgono. Respinto dai militari dell'Arma

Boss della 'ndrangheta vuole portare la madonna : carabinieri bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della 'madonna della Neve' dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere ...

Boss della ‘ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve - intervento dei carabinieri e processione bloccata : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della “Madonna della Neve” dopo che un presunto Boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne é scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio ...

Boss vuole portare la Madonna in processione - intervengono carabinieri : Boss vuole portare la Madonna in processione, intervengono carabinieri Momenti di tensione a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove un pregiudicato aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige contro il parere del Comitato promotore dei festeggiamenti. Le forze dell'ordine hanno dovuto interrompere la ...

Boss vuole portare la Madonna in processione - intervengono carabinieri - : Momenti di tensione a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove un pregiudicato aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell'effige contro il parere del Comitato promotore dei festeggiamenti.

Boss della 'ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve - i carabinieri intervengono e bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della "Madonna della Neve" dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell'effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne é scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio d'ordine sul ...

Vibo Valentia - Boss vuole “portare” l’effige della “Madonna della Neve” : i carabinieri bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, per interrompere la processione della “Madonna della Neve” dopo che un presunto boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne è scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che ...