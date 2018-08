Boss vuole portare la Madonna in processione | intervengono carabinieri

Boss della 'ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve - i carabinieri intervengono e bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della "Madonna della Neve" dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell'effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne é scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio d'ordine sul ...

Umberto Bossi : "I meridionali a Pontida? Tanta gente che vuole essere mantenuta" : A Pontida "ho visto solo un sacco di gente interessata ad essere mantenuta". Umberto Bossi guarda con sospetto la vocazione nazionale della Lega di Matteo Salvini e non riconosce più la sua Pontida. In un'intervista al Corriere della Sera, il fondatore della Lega Nord non nasconde le sue perplessità."Parliamoci chiaro: non c'è una Regione del Sud che riesca a pagarsi la propria sanità. Cosa si vuole, che si continui a ...