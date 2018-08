Boss della ' ndrangheta vuole portare la madonna | carabinieri bloccano la processione

Boss della ‘ndrangheta vuole portare statua della Madonna - cittadini si oppongono : processione bloccata : Accade a Zungri, centro nei pressi di Vibo Valentia, in Calabria: dopo una discussione fra un presunto Boss locale e il comitato organizzatore della processione , sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato la manifestazione religiosa e avviato un'indagine per capire cosa sia accaduto e se si configurino reati.Continua a leggere

Boss della ‘ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve - intervento dei carabinieri e processione bloccata : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della “ Madonna della Neve ” dopo che un presunto Boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne é scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio ...

Due Boss rapiti e fatti a pezzi - condannato all'ergastolo il macellaio della camorra : AFRAGOLA - Ergastolo per Domenico D'Andò, 23 anni, uno dei due macellai, - il complice un minorenne di 16 anni che nel gennaio del 2017, rapirono, sgozzarono e poi tagliarono in due Luigi Esposito e ...

Pimonte - Incendia auto della rivale in amore - sorella del Boss chiede la scarcerazione : Gragnano - Perseguita la nuova fidanzata del suo ex, arrestata sorella del boss Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Discarica abusiva in via Madonna della Libera: è caccia agli incivili ...

Ucciso Boss della 'ndrangheta - gravissimo bimbo di 10 anni : REGGIO CALABRIA - Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni , presunto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta , é stato Ucciso in un agguato in un...

Nino Di Matteo commenta le motivazioni della sentenza sulla trattativa Stato-mafia : "Un pezzo di Stato piegato ai Boss " : "Alcune conclusioni sono inequivocabili. La trattativa ci fu. Fu iniziata da organi dello Stato che cercarono il contatto con i capi di Cosa nostra. Giuridicamente è stata ritenuta criminale". A dirlo a Repubblica il pm Nino Di Matteo , secondo cui nelle motivazioni della sentenza c'è "la conferma che l'interesse ad eliminare Borsellino non era soltanto mafioso. In quel momento con la mafia stava trattando un pezzo dello Stato ".Oggi ...

Fondi della Lega - processo d’appello a Genova : per Bossi chiesti un anno e 10 mesi : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...