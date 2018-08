Bono Vox rimprovera Matteo Salvini e lui replica così | ' Ci vuole compassione per i

I profughi continueranno a sbarcare qui. Bono Vox : "L'Italia non va lasciata sola" : Ieri il titolare dell'Interno ha anche annunciato il piano migranti in cantiere, che sarà il cuore del decreto sicurezza: un investimento da 'almeno un miliardo' per sostenere l'economia e il lavoro ...

Bono Vox - il leader degli U2 interviene sulla questione migranti : “Bisogna stare attenti a chi vuole alimentare la paura e la rabbia” : “Credo nell’Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità nei confronti dei migranti. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo farlo e lo faremo. Paesi come l’Italia e la Spagna non possono essere lasciati soli“. A dirlo è il leader degli U2 Bono Vox che in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5 ha voluto dire la sua su una delle questioni più discusse al momento. Secondo il ...

