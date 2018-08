BlazBlue Cross Tag Battle | stanno per arrivare 9 personaggi DLC

eurogamer

: RT @NintendoHall: BlazBlue: Cross Tag Battle, svelate le nuove ondate di personaggi DLC del titolo - Wendy_Marvell44 : RT @NintendoHall: BlazBlue: Cross Tag Battle, svelate le nuove ondate di personaggi DLC del titolo - thexeon : In arrivo 9 personaggi DLC per BlazBlue Cross Tag Battle: presto il debutto del quinto franchise… -

(Di domenica 5 agosto 2018)Tagè il piacchiaduro di Arc System Works basato su quattro universi differenti, e come riporta VG247 il gioco sta per riceve 9 nuoviaggiuntivi previa DLC.L'annuncio giunge dagli EVO 2018 di Las Vegas, mediante un trailer d'annuncio che vi riportiamo di seguito:A rendere felici i fan del franchise avremo Nine The Phantom, Mai Natsume e Izayoi da Central Fiction, Yuzuriha, Mika, Merkava da Under Night In-Birth, Mitsuru Kirijo, Akihiko Sanada e Labrys da Persona 4: Arena. I nuovigiungeranno il 7 agosto 2018.Read more…