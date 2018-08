BITCOIN E CRIPTOVALUTE Gli indizi di nuovi rialzi in arrivo

Nuovo colpo al BITCOIN - Google vieta app criptovalute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

BITCOIN - Google vieta le app per produrre le criptovalute : Stessa cosa aveva fatto Apple un mese fa. Non è la prima volta che Big G avvia una stretta sul mondo delle valute digitali

Criptovalute. Il BITCOIN di Facebook? Potrebbe arrivare - ecco perché : Non c’è una data ma la sensazione diffusa che tra le prossime novità targate Facebook ci potrà essere una criptovaluta. Al di là dell’interesse di Mark Zuckerberg, che in più occasioni si è detto desideroso di “scavare più a fondo per comprendere come usare al meglio” tale strumento sulla propria piattaforma, la certezza che abbiamo al momento è la nascita nel maggio scorso di un team dedicato allo studio – tra analisi, ...

Mercato criptovalute - il prezzo di BITCOIN torna a salire : possibile inversione del trend? : Piccoli segnali di ripresa nel Mercato delle criptovalute. Nella giornata di lunedì 16 luglio, il prezzo di Bitcoin è tornato a salire e sembrerebbe aver rotto una resistenza dinamica data dal trend ribassista degli ultimi due mesi e mezzo. A contribuire alla risalita dei prezzi della moneta digitale per antonomasia e delle altcoin potrebbe essere stata la notizia dell’interessamento di BlackRock, il più importante fornitore di Etf ...

Top 10 criptovalute : BITCOIN di nuovo sotto i 6 mila dollari - la crisi dei mercati non si arresta : Bitcoin sprofonda di nuovo sotto i 6 mila dollari, perdendo il 4 per cento nelle ultime 24 ore. La nuova valutazione della criptovaluta regina è di 5.885 dollari. La flessione del Bitcoin ha avuto ...

Fare shopping con BITCOIN e criptovalute : ecco chi li accetta : Una delle critiche ricorrenti alle criptovalute è che nessuna di loro è facilmente utilizzabile come moneta di scambio per gli acquisti quotidiani. Ma le cose stanno cambiano e malgrado un oscuro panorama normativo sempre più commercianti accettano valuta digitale. Secondo i dati di BitPay, fornitore globale leader nei servizi di pagamento in criptovaluta, nel 2017 il volume delle transazioni in bitcoin attraverso la piattaforma sarebbe ...

Crollo criptovalute - cosa sta succedendo al BITCOIN? : Le implementazioni della criptomoneta si basano su uno schema proof-of-work , attraverso tecnologie quali il peer-to-peer , con computer disseminati in tutto il mondo che regolano le transazioni, ...

Stop a BITCOIN - Apple bandisce le app che minano criptovalute : (Foto: Chesnot/Getty Images) Stop alle app che minano criptovalute. Con l’ultimo aggiornamento delle linee guida riservate agli sviluppatori iOS, Apple ha ufficialmente messo la parola fine al fenomeno dei software che sfruttano la potenza di calcolo dei processori per trarre profitti in questo modo. Il cambiamento, messo nero su bianco dalla casa di Cupertino dopo la messa a disposizione dell’aggiornamento iOS 12 per gli ...

BITCOIN - CRIPTOVALUTE - MONETE PARALLELE : CONVEGNO A PESCARA : Spiega Massimo Melizzi di PESCARA Punto Zero: 'Questo incontro si iscrive nel ciclo di incontri sull'economia con cui ci proponiamo di aumentare la consapevolezza dei cittadini, attraverso il ...

Criptovalute : BITCOIN avanti e indietro - pazienza a dura prova : ... dopo i massimi storici di fine 2017, le quotazioni del Bitcoin siano state penalizzate dalle restrizioni e dai tentativi di regolamentazione messi in atto in ordine sparso da alcuni Paesi del mondo .

BITCOIN e criptovalute : come funziona un exchange per la compravendita : (Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images) Anche se la febbre da Bitcoin sembra momentaneamente sopita, ogni giorno milioni di euro, dollari, sterline passano attraverso il filtro degli exchange, le piattaforme di scambio, per assumere la forma di criptovalute. Il processo non è poi tanto diverso a quello dei cambi ufficiali, che regolano gli scambi di monete reali. E, per quanto le criptovalute non siano ancora regolate, scambiarle è perfettamente ...