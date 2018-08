Birra | in Italia consumi da record | balzo del 3% nel primo semestre 2018

Giornata internazionale della Birra - in Italia consumi da record - : In occasione dall'International Beer day, Coldiretti ha pubblicato un'analisi dalla quale emerge un primato storico per il nostro Paese: +3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri ...

International Beer Day : record storico per la Birra sulle tavole degli italiani : record storico per la birra sulle tavole degli italiani con un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un’ulteriore progressione rispetto al +8% registrato nel 2017. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Ismea/Nielsen in occasione dell’International Beer Day, la giornata internazionale della birra, alla fine della settimana più rovente di questa estate 2018. La birra – sottolinea la ...

Birra made in Italy - le prospettive al Simposio della Birra Italiana di Qualità. : ... che non richiede pesticidi o fertilizzanti chimici e, quindi, con beneficio per l'ambiente oltre che per l'economia del Paese. BUONO DA MANGIARE, BUONO DA PENSARE. SOCIALE E CONDIVISIBILE, AUTENTICO ...

Allarme in Europa : manca CO2 per Birra e carni. Ma l’Italia può stare tranquilla : Se l’eccesso di emissioni di CO2 è tra i maggiori responsabili del riscaldamento del pianeta, l’anidride carbonica di per sé è indispensabile alla vita e anche in ambito industriale ha una lunga serie di applicazioni, nella filiera alimentare e non solo. Quando scarseggia può mandare in tilt un intero Paese: la sua carenza in Gran Bretagna è diventata un problema nazionale, colpite anche altre aree del Nord Europa...

“C’è un’Italia che è andata ai Mondiali”. Lo spot della Birra che ringrazia i migranti (e fa il record di visualizzazioni) : La nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali, ma c’è comunque una parte del Paese che sta tifando (e a volte soffrendo) davanti alla tv. È quella dei nuovi italiani raccontati nell’ultimo spot della Ceres, che fa il verso allo slogan salviniano #chiudiamoiporti, sostituendolo con #apriamoibar: “Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali”. Protagonisti sono i migranti che abitano ...

Birra - in Italia è record di produzione - export e consumi : La Birra prodotta in Italia piace sempre di più. Da noi, come all'estero. E così il 2017 è stato un anno record. L'export ha raggiunto 2,7 milioni di ettolitri, in crescita del 7,9% rispetto al 2016 e ...

L'Italia va "a tutta Birra" : ne consumiamo (e produciamo) sempre di più : consumiamo sempre più birra, e sempre più birra italiana. La birra entra prepotentemente nelle abitudini di consumo degli italiani e quella tricolore fa il pieno di consensi all'estero. È quanto emerge...

Birra - la bevono 8 italiani su 10 : il 70% ama le speciali : In Italia sono cresciuti i consumatori di Birra ma anche la voglia di esplorare nuovi gusti al di là di quelli tradizionali. Come rileva una ricerca Doxa realizzata per l’Osservatorio Birra Moretti (campione di 1.000 adulti italiani) negli ultimi 10 anni la base dei consumatori di Birra e’ cresciuta del 34%, oggi bevono Birra 8 italiani su 10, erano 6 su 10 nel 2008, mentre resta sostanzialmente invariato il consumo pro capite, 30 ...

Birra artigianale : Mastri Birrai Umbri apre le porte del suo nuovo impianto di produzione - uno dei più grandi in Italia : Aprile 2011 segna l’inizio dell’attività di Mastri Birrai Umbri. Giugno 2018 il birrificio artigianale di Gualdo Cattaneo apre le sue porte per mostrare il suo nuovo impianto di produzione, uno dei più grandi impianti di Birra artigianale in Italia, la sua malteria, la più grande malteria di un microbirrificio in Italia se non in Europa, e tutti quei sapori del territorio umbro (orzo, grano, cicerchie, lenticchie e farro) che selezionati e ...