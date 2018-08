Benatia | “cercheremo di portare a casa tutti i trofei”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 agosto 2018) “Già quando sono arrivato tre anni fa cercavamo di vincere tutto e ormai ci siamo perché la società sta facendo grandi cose sul mercato per cercare di rinforzare la squadra e cercheremo di fare il massimo e dia ai trofei”. Il difensore della Juventus Medhifissa l’obiettivo della stagione bianconera. “La preparazione sta andando bene -aggiunge il 31enne difensore marocchino al sito della Juventus-. Abbiamo lavorato tanto, ma siamo molto felici di stare insieme e abbiamo fatto anche tante partite interessanti sotto tanti punti di vista. Stiamo facendo una buona tournée è ormai siamo alla fine, ma manca una partita importante per noi per chiudere bene e poi tornare a Torino. I carichi di lavoro sono alti ma per me ormai è la terza stagione alla Juve quindi il mio corpo inizia ad abituarsi un po’ meglio a quello che mi chiede ...