Beach volley | Campionato Italiano 2018 Casalvelino Carambula e Ingrosso subito ok

Beach volley – Campionato italiano : decisi i primi semifinalisti della tappa di Casal Velino : Ecco chi sono i primi semifinalisti della tappa di Casal Velino del Campionato italiano Assoluto di Beach Volley Arriva alle fasi decisive la quinta tappa del Campionato italiano Assoluto di Beach Volley. Sulle spiagge di Casal Velino (Salerno) 16 coppie maschili e altrettante femminili si sono affrontate fin dal mattino per un totale di 48 partite, sfidando anche il maltempo che ha costretto a una breve sospensione degli incontri, fino ...

Roma - apre 'Tìberis' : sul Lungotevere spiaggia - lettini e Beach volley : E neanche un baretto", si difende su Facebook il presidente della Commissione comunale allo Sport Angelo Diario, che poi rilancia: "C'è solo un distributore automatico, solo gli ombrelloni e i ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Casalvelino. Carambula e Ingrosso : l’inizio di una nuova avventura? : Sono iniziate questa mattina a Casalvelino le sfide dell’ultima tappa del Campionato Italia di Beach volley prima della Coppa Italia e della Finale che chiuderanno la stagione tricolore prima a Caorle e poi a Catania. Una tappa di ottimo livello con tanti motivi di interesse sia in campo maschile che in quello femminile dove ancora una volta si registra la presenza di alcune coppie azzurre. In campo maschile la novità più succulenta ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Menegatti/Orsi Toth none. Lupo/Nicolai out ai sedicesimi. Italia fuori dai giochi : Italia fuori dai giochi dopo tre giorni di tabellone principale nel’ultimo Major Series della stagione a Vienna. Si ferma al primo set della sfida con le statunitensi Hughes/Summer la corsa di Menegatti/Orsi Toth che, dopo otto successi consecutivi, subiscono la prima sconfitta da quando sono tornate a fare coppia dieci giorni fa, mentre Lupo/Nicolai, in evidente difficoltà dal punto di vista atletico per via del lungo stop imposto ...

Beach volley - Orsi Toth e Menegatti due anni separate e non sentirli : Tags Argomenti: Beach Volley Protagonisti: © Riproduzione riservata 03 agosto 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Roma - apre Tìberis : la spiaggia sul Tevere a ingresso libero. Sdraio - ombrelloni e campi da Beach volley : Il Tevere è un veicolo di storia e di cultura, porta del Mediterraneo, luogo di nascita della culla della civiltà del mondo. Rappresenta un modello di turismo sostenibile che con il tempo vogliamo ...

Beach volley – Campionato italiano : a Casal Velino le qualifiche - i risultati : Beach Volley Campionato italiano: I risultati delle qualifiche di Casal Velino Il grande Beach Volley dà subito spettacolo sul litorale di Casal Velino: sole e pioggia si sono alternati oggi sul Cilento per la giornata di apertura della quinta tappa del Campionato italiano Assoluto, che ha determinato la composizione dei due tabelloni a doppia eliminazione. 6 coppie maschili e altrettante femminili, più una “lucky loser” ripescata tra le ...

Beach volley : per Lupo-Nicolai riscatto e qualificazione : VIENNA, AUSTRIA,- Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel Major di Vienna, 5 Stelle, hanno riparato i danni provocati dalla sconfitta all'esordio per 2-0, 21-17, 21-16, con gli austriaci Ermacora-Pristauz. ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Lupo/Nicolai : all’inferno e ritorno. Menegatti/Orsi Toth domani per l’impresa : Ancora una giornata da incubo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo sulle rive del Danubio, come fu quella dello scorso anno che li vide uscire ai sedicesimi dei Mondiali austriaci. Nella seconda giornata del Major Series di Vienna la coppia italiana al maschile è uscita sconfitta nella semifinale del girone 2-0 (21-16, 21-167) al termine di un match a senso unico dai meno titolati padroni di casa austriaci Ermacora/Pristauz. Nella sfida che apriva ...

Beach volley : a Vienna sconfitti Lupo-Nicolai : Vienna- Nel Major di Vienna , 5 Stelle, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati sconfitti all'esordio 2-0, 21-17, 21-16, dagli austriaci Ermacora-Pristauz. Per superare il ...

Beach volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Beach volley – Major di Vienna : la coppia Menegatti-Orsi Toth super - le azzurre approdano agli ottavi di finale : La coppia formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Major di Vienna Nel Major di Vienna, appuntamento 5 Stelle del World Tour, prosegue l’ottimo momento di forma di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, approdate direttamente agli ottavi di finale. Le azzurre nel primo match hanno superato addirittura la coppia numero 1 al mondo, le canadesi Bansley-Wilkerson per 2-0 (21-16, ...