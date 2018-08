Beach Rugby | Europei 2018 | l’Italia fa il pieno di medaglie | azzurri di bronzo ed azzurre

Beach Rugby - Europei 2018 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini : Si conclude con due medaglie la spedizione azzurra del Beach rugby agli Europei disputati a Mosca, in Russia: la nazionale femminile ha conquistato la medaglia d’argento, mentre la selezione maschile ha portato a casa la medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle due squadre Italiane. Torneo femminile Semifinale Italia-Lettonia 4-3 Finalissima Russia-Italia 6-3 Torneo maschile Quarti di finale Italia-Moldavia ...

Beach Rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Beach Rugby – Verso l’Europeo di Mosca : domani le selezioni azzurre in ritiro : Mercoledì 1 agosto le selezioni azzurre di Beach Rugby maschile e femminile in ritiro a Caorle per l’Europeo di Mosca Mercoledì 1 agosto inizierà il raduno delle selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile a Caorle (VE). Sotto la direzione tecnica del coach Enrico Gottardo gli atleti Azzurri si preparenno all’imminente Europeo di Mosca del 4 e 5 agosto. In programma due giorni di allenamenti e riunioni prima del ...

Beach Rugby – Master Finale 2018 : Crazy Crubs e Sabbie Mobili conquistano la vittoria finale : Nello scenario di Alba Adriatica, Crazy Crabs e Sabbie Mobili vincono il Master finale 2018 di Beach Rugby rispettivamente nella categoria maschile e femminile Nonostante gli interrogativi iniziali, il Master finale 2018 di Beach Rugby giocato oggi ad Alba Adriatica riconferma gli esiti della scorsa stagione sportiva. Ancora una finale tutta laziale tra Crazy Crabs e Belli Dentro, vinta dai Crabs senza indugi. E ancora Sabbie Mobili in ...

Beach Rugby – Master finale 2018 : teste di serie - programma e pronostici : Master finale di Beach Rugby 2018: teste di serie, previsioni e programma Terminati i tornei di qualificazione del Campionato Italiano di Beach Rugby (girone nazionale) nel fine settimana del 22-23 luglio, dalla classifica finale emergono i team che accederanno al Master finale DI Beach Rugby | SABATO 28 LUGLIO 2018 | ALBA ADRIATICA (TE) C/O STABILIMENTO BALNEARE ‘AL FARO’ – Beach ARENA | V.LE G. MARCONI Nel torneo maschile •The ...

Beach Rugby – La finale di Coppa Europa a Lignano Sabbiadoro : Si terrà a Lignano Sabbiadoro la finale di Coppa Europa di Beach Rugby La finale di Coppa Europa dell’EBRA (European Beach Rugby Association) ritorna a Lignano Sabbiadoro (UD): la località balneare si conferma ancora una volta “città dello sport” e torna ad ospitare il meglio del Beach Rugby continentale e non solo. Un appuntamento che in questa edizione festeggia i 25 anni. La suggestiva Beach Arena, anche per questa edizione, sarà ...

Beach Rugby – Europeo di Mosca : le selezioni italiane maschile e femminile : Le selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile per l’Europeo di Mosca A distanza di un anno gli Azzurri del Beach Rugby tornano a Mosca per difendere il Titolo Europeoconquistato lo scorso 23 luglio superando in Finale la formazione di casa (6-5 per la selezione italiana).La competizione, targata Rugby Europe, si disputerà il 4 e 5 agosto presso il complesso sportivo Dymano Vodniy Stadium. Gli Azzurri si ritroveranno ...

Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi : Ai Deejay Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione Sport sordi Italia) organizzerà un campionato di Rugby sulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato al Beach Rugby La VII edizione dei Deejay Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, ...