Battlefield 5 | vediamo insieme 80 minuti di gioco tratti da Grand Operations

eurogamer

: Battlefield 5: vediamo insieme 80 minuti di gioco di Grand Operations - #Battlefield #vediamo #insieme #minuti… - zazoomnews : Battlefield 5: vediamo insieme 80 minuti di gioco di Grand Operations - #Battlefield #vediamo #insieme #minuti… - Eurogamer_it : Battlefield 5: vediamo insieme 80 minuti di gioco di Grand Operations #Battlefield5 -

(Di domenica 5 agosto 2018)è una delle principali modalità didi5, dato anche quanto se ne è parlato durante la campagna pubblicitaria del titolo, sottolinea Gamingbolt.Si tratta della modalità a 64 giocatori che vede il giocatore impegnarsi in un conflitto su larga scala, come ledi1, ma un po' più ine.Ogni partita è suddivisa in quattro giorni di, ogni giorno con regole diverse e mappe ben distinte, ed il risultato di ogni "giornata" indica quanto bene sta procedendo un team rispetto ad un altro. Il quarto ed ultimo giorno è prevista una battaglia improvvisa chiamata Final Stand, è l'ultimo team che resta in piedi si aggiudica la vittoria.Read more…