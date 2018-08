Basket – Torneo di Vincenza | l’Italia Sperimentale colleziona un’altra vittoria | piegata

Basket - l’Italia Sperimentale raddoppia battendo le USA East Coast All Stars al torneo di Vicenza : Secondo successo per l’Italia Sperimentale guidata da Meo Sacchetti al torneo di Vicenza. La selezione azzurra ha superato per 100-77 le All Stars della East Coast, che altro non sono che una selezione di giocatori provenienti dalla lega universitaria americana, la NCAA. Molto importante il fatto che il successo sia giunto con una prova sostanzialmente corale della squadra italiana, che ha mandato 5 uomini in doppia cifra: Andrea Pecchia ...

Basket - l’Italia Sperimentale esordisce con una vittoria contro l’Olanda al torneo di Vicenza : La Nazionale italiana Sperimentale, con Meo Sacchetti in panchina, esordisce con una vittoria non troppo complessa contro l’Olanda, anch’essa in versione Sperimentale, al torneo di Vicenza cui prendono parte anche Germania e una rappresentativa di all stars della East Coast per quanto concerne il Basket universitario americano (la celebre NCAA). L’incontro è stato sostanzialmente sempre tenuto in mano dagli azzurri, che hanno ...

Vicenza. Basket : torneo con la Nazionale Sperimentale e il College Basketball Tour : Vicenza si prepara ad ospitare il Basket interNazionale. Nel mese di agosto sono cinque gli appuntamenti attesi dagli appassionati di

Basket - Italia sperimentale : Meo Sacchetti convoca 16 giocatori per un raduno a Treviso e un torneo a Vicenza : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Meo Sacchetti ha convocato per la fine di luglio 16 giocatori che andranno a far parte della Nazionale sperimentale, che sosterrà un raduno alla Ghirada di Treviso alla fine di luglio e un torneo a Vicenza all’inizio di agosto. Sono stati chiamati da Sacchetti i seguenti giocatori: Nicola Akele, Davide Alviti, Riccardo Bolpin, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Niccolò De ...

Verona : torneo di Basket al campetto di Ponte Catena : Torna, per il secondo anno consecutivo, la Verona Streetball Week, torneo di basket, 3 contro 3, che si rifà al campionato Nba americano. Il 7 e 8 Luglio, nel campetto di Ponte Catena, realizzato lo ...

Taggia : grande successo e vittoria dell'Olimpia nello scorso weekend al torneo di Basket 'Canestr-ello' : La dirigenza dell'Olimpia basket, in collaborazione con il comune di Taggia e gli Assessori Dumarte, Cane e Bastiani, ha voluto coniugare le giornate di sport con le risorse del territorio e i suoi ...

Basket 3 3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : L'Olanda non recupera più, l'incontro finisce 16-12 e la Serbia è Campione del Mondo per la quarta volta su cinque edizioni del torneo mondiale, e in particolare lo è per la terza volta consecutiva. ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : Il Mondiale di Basket 3×3 ha emesso il suo verdetto al maschile: la Serbia è ancora una volta sul tetto del Mondo, impedendo che l’Olanda si prendesse la rivincita rispetto all’edizione 2017. Al terzo posto arriva la Slovenia, le cui soddisfazioni di questa stagione cestistica si ampliano ulteriormente dopo l’Europeo del Basket tradizionale vinto dalla nazionale di Luka Doncic e Goran Dragic. QUARTI DI FINALE La Serbia ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : la Serbia parte forte nel torneo maschile. L’Italia femminile comanda il girone A con la Repubblica Ceca : La seconda giornata dei Mondiali 3×3 di Basket in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine, è andata in archivio. Siamo a metà del percorso della prima fase, perché domani e lunedì saranno già conclusi gli incontri dei gironi di qualificazione, in attesa della fase finale che si terrà interamente martedì 12. Al maschile è stata la giornata della Serbia, indubbia favorita per la conquista del titolo. I campioni in carica hanno vinto ...