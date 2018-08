Barbara Lezzi contro Matteo Salvini | ' Il Sud ha bisogno di strade | ferrovie e scuole'

Barbara Lezzi : "Svimez certifica fallimento dei governi passati - al Sud serve reddito di cittadinanza" : Quelle presentate dallo Svimez nel suo ultimo rapporto sono "cifre spaventose". Il ministro per il Sud, Barbare Lezzi, commenta in questo modo i dati illustrati nel report 2018 sulle condizioni economiche e sociali del Meridione: "Ricordiamoci sempre che dietro a quei numeri ci sono persone in carne e ossa. Ricordiamolo soprattutto a tutti quelli che criticano e attaccano il reddito di cittadinanza - ha detto nel corso della presentazione delle ...

Il duro battibecco tra Michele Emiliano e Barbara Lezzi sulla Tap - e Di Battista - : Altrimenti, se deve rifare altre sparate di natura politica ed insensate, le ricordo che fare il ministro è una responsabilità enorme . Si giura sulla Costituzione e anche per comportarsi in modo ...

Il duro battibecco tra Michele Emiliano e Barbara Lezzi sulla Tap (e Di Battista) : "Io in tutta sincerità capisco che una contestazione possa sconvolgere il ministro sino a farla andare fuori giri ma si dovrà abituare perchè governare significa anche essere contestati", ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano riferendosi alle contestazioni del ministro del Sud, Barbara Lezzi, nei giorni scorsi a Lecce sulla Tap. "Il ministro - ha aggiunto - oggi ha portato offesa ...

Barbara Lezzi contestata dai No Tap : 'Vergognati - eri con noi' : E' stata duramente contesta Barbara Lezzi , ministro per il Sud dei 5 stelle, da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla costruzione del gasdotto transadriatico, nell'ateneo di ...

Barbara Lezzi contestata dai no Tap : "Non hai bloccato il gasdotto" : Un gruppo di attivisti no Tap, che si oppongono all' approdo nel Salento del gasdotto, ha contestato la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, durante un dibattito all'Università, accusandola di avere disatteso alle promesse fatte durante la campagna elettorale di bloccare la realizzazione del gasdotto.A conclusione dell'intervento della ministra nel campus urbano di UniSalento il gruppo di attivisti presenti in aula ha manifestato ad alta ...

Barbara Lezzi - ministra M5s da buttare : tutte le fesserie che è riuscita a dire in tv : Nessuno più di Barbara Lezzi, ministro per il Sud, è capace di parlare di tutto senza dire un bel niente. Lezzi, incarnazione della banalità, ha confermato tale indiscusso primato anche ieri mattina ...

Barbara Lezzi contro Alessandra Sardoni/ Video Omnibus : “Condizionatori? Fa informazione mediocre. E il Pd...” : Barbara Lezzi contro Alessandra Sardoni a Omnibus, Video. “Condizionatori? Fa informazione mediocre”. E poi attacca il Partito democratico per averla dileggiata. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Il ministro Barbara Lezzi (M5S) torna sul ‘caso condizionatori’ : “Il Pd mi prese in giro ma avevo ragione io” : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) a Omnibus (La7) risponde alla domanda sul caso dei condizionatori che l’aveva vista protagonista di una polemica con il PD e Marattin. Afferma nuovamente le sue ragioni ripercorrendo quella vicenda e ricordando i dibattiti anche in altre trasmissioni. E’ convinta che il dileggio ricevuto in quell’occasione è stato poi uno dei motivi di sconfitta del Partito Democratico L'articolo Il ...

Il ministro Barbara Lezzi : 'Sgravi al Sud non solo per i giovani. Sull'Ilva medieremo' : Dalle Zes, zone economiche di sviluppo, alle infrastrutture che 'devono riconnettere il Sud con il resto del Paese'. Dalle sperequazioni , 'una priorità applicare i Lep', ai fondi europei , 'quasi ...

Barbara Lezzi - il ministro del Sud farà crescere il Pil grazie al sole : Tra la fine degli anni '70 e il 1993, quel ministero fu guidato da De Mita, Remo Gaspari e Beniamino Andreatta , giusto per fare tre nomi che si possono criticare quanto volete ma che la politica ...