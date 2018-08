Banche | con ricorso arbitro per 300 già rimborso pieno

Con il ricorso all'arbitro Anac 300 risparmiatori truffati dalle Banche hanno già ottenuto il rimborso pieno : Grazie al ricorso all'arbitro Anac, ad oggi, circa 300 risparmiatori delle 4 banche, su 1.753 istanze, hanno ottenuto il rimborso pieno, al 100%, delle obbligazioni subordinate. Secondo i dati del Fondo interbancario (Fitd), che gestisce il Fondo di solidarietà, i ricorsi con esito positivo al 20 luglio erano 301, per 11,64 milioni di euro. Il Fondo, intanto, dopo aver chiuso i ristori per le 4 banche sta procedendo per le venete, in gran ...

Open Fiber firma con pool Banche finanziamento da 3 - 5 mld : Roma, 3 ago., askanews, - Open Fiber ha sottoscritto oggi con un pool di banche commerciali, Cassa depositi e prestiti e la Banca Europea per gli Investimenti, BEI,, un'operazione di finanziamento di ...

Borsa debole con energia e Banche : Ancora una chiusura di seduta in forte calo per la Borsa di Milano e ancora dovuta alla preoccupazione per i dazi, a cui oggi si è aggiunta l'impennata dello spread. Alla fine indice Ftse Mib -1,73% a ...

Banche - incontro a Roma per Don Torta : "Finalmente si prende la strada giusta" : Mi sento in dovere, essendo stato presente all'incontro a Roma tra i due sottosegretari all'Economia e le varie Associazioni impegnate nella difesa dei truffati dalle Banche, esprimere in sintesi la ...

Banche - Consiglio di Stato sospende trasformazione in S.P.A. delle popolari : Teleborsa, - Il Consiglio di Stato ha deciso "di sospendere la trasformazione in S.P.A. delle Banche popolari". Lo rende noto il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani , sottolineando che ...

doBank firma accordo con le quattro Banche sistemiche greche : Teleborsa, - doBank ha firmato un accordo con le quattro Banche sistemiche greche, Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank e Piraeus Bank in virtù del quale doBank gestirà in via esclusiva un ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle Banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

JP Morgan - AD Dimon : Banche centrali e guerra commerciale. I due rischi principali per l'economia : "Non voglio spaventare nessuno, ma non abbiamo mai avuto in precedenza un piano di QE e non abbiamo mai assistito di conseguenza a una sua fine". Così il numero uno di JP Morgan, l'amministratore ...

Quellocheconta.gov - lo Stato confonde l’educazione finanziaria con la pubblicità alle Banche : Non è solo un sperpero di denaro pubblico – comunque di 750mila euro già solo per iniziare -, il portale Internet del Comitato governativo per l’educazione finanziaria (Edufin) www.Quellocheconta.gov.it è molto peggio. Articoli censurati Sorvoliamo sull’enfatizzare come consigli utili una serie di ovvietà quali: “Informati bene” o “Abbi cura dei tuoi soldi”. È però grave che la sezione delle “News” sia zeppa di interviste autocelebrative a ...

Amazon - come fa i soldi il colosso di Bezos e la nuova concorrenza a Banche e assicurazioni : L’ultima trimestrale da record del colosso guidato da Jeff Bezos permette di capirne meglio il modello di business: l’utile operativo è arrivato a 3 miliardi di dollari non (solo) grazie al commercio elettronico bensì alla spinta dei servizi di cloud computing. Amazon da tempo diversifica l’attività; ad esempio sta allargando i suoi servizi finanziari per ampliare la base clienti. Fino all’ultima frontiera: il ...

Rapina Banche a Ragusa e Giarratana : arrestato Riccardo Iacono : Identificato dai carabinieri di Ragusa dopo 2 anni di indagine l'uomo che aveva messo a segno 5 rapine in banche. E' Riccardo Iacono di Lentini.