Balotelli sfida Marcelo per il gol da posizione davvero impossibile

Balotelli sfida Salvini : fa il testimonial al "festival migrante" di Pontida : Sarà Mario Balotelli il testimonial d'eccezione del "Festival dell'Orgoglio migrante antirazzista" organizzato a Pontida, in provincia di Bergamo, per protestare contro lo storico appuntamento annuale del Carroccio.Sul "sacro pratone" del giuramento dei Comuni lombardi, la Lega - che qui non ha mai smesso di essere "Lega Nord" - giungerà l'eco del festivale dell'orgoglio "terrone", che come lo scorso anno riunirà decide di sigle della sinistra ...