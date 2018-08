Badminton | Mondiali Nanchino 2018 | Carolina Marin vince il titolo iridato!

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati delle semifinali. Carolina Marin centra l’atto conclusivo : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la sesta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale resta a galla tra gli europei soltanto l’iberica Carolina Marin, che accede alla finale iridata. Tra gli uomini va fuori Long Chen, giustiziere ai quarti del campione uscente, il danese Viktor Axelsen. Giocate tutte le semifinali, domani si chiude con le finali dei cinque tabelloni. Di seguito tutti i risultati della sesta ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati dei quarti di finale. Carolina Marin ultima europea in gara - cade Viktor Axelsen : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quinta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale resta a galla tra gli europei soltanto l’iberica Carolina Marin. Il danese Viktor Axelsen, campione uscente, ha perso contro il cinese Long Chen. Giocati tutti i quarti di finale, domani si prosegue con le semifinali dei cinque tabelloni: saranno 10 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quinta giornata ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Axelsen e Marin ultimi baluardi europei : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quarta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale restano a rappresentare il Vecchio Continente il danese Viktor Axelsen, e l’iberica Carolina Marin. Giocati tutti gli ottavi di finale, domani si prosegue con i quarti dei cinque tabelloni: saranno 20 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di sfide: SINGOLARE ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della terza giornata. Tutti i tabelloni allineati agli ottavi di finale : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la terza giornata dei Mondiali di Badminton: ancora una volta impressionante la scioltezza del danese Viktor Axelsen, mentre sin da ora si nota un netto predominio asiatico nei vari tabelloni, ora Tutti allineati agli ottavi di finale, che si giocheranno domani. Saranno 40 quindi le sfide in programma. Di seguito Tutti i risultati della terza giornata di sfide: SINGOLARE ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della seconda giornata. Due ritiri eccellenti nel tabellone maschile - bene Carolina Marin : Si apre subito con due notizie bomba la seconda giornata dei Mondiali di Badminton in corso a Nanchino, in Cina: nel tabellone maschile si registrano due ritiri eccellenti, quelli del malese Lee Chong Wei, numero due, e del sudoreano Son Wan Ho, numero quattro. Tra le donne ottimo avvio della spagnola Carolina Marin, mentre nel doppio femminile vanno fuori per l’Italia Silvia Garino e Lisa Iversen. Di seguito tutti i risultati della ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : subito fuori anche Silvia Garino e Lisa Iversen : Sono già finiti, per i colori italiani, i Mondiali di Badminton in corso a Nanchino, in Cina: sono state appena eliminate, nel primo turno del torneo di doppio femminile, Silvia Garino e Lisa Iversen, sconfitte con un duplice 21-10 dalle atlete di Cina Taipei Lin Xiao Min e Wu Fang Chien. Azzurre mai in gara, con andamento fotocopia delle due partite, terminate in appena 22 minuti di gioco. Confermate dunque le previsione della vigilia, che ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della prima giornata. Avanti tutti i big - Axelsen devastante : A Nanchino, in Cina, va in archivio la prima giornata dei Mondiali di Badminton: disco rosso per il nostro Rosario Maddaloni nel singolare maschile. Turno interlocutorio per i big del tabellone, impressionante la scioltezza del danese ViKtor Axelsen, nei tabelloni dei doppi le teste di serie più basse hanno usufruito di un bye per evitare il primo turno. Questa notte esordio nel doppio femminile per le nostre Silvia Garino e Lisa Iversen. Di ...

Badminton - Mondiali 2018 : Rosario Maddaloni eliminato al primo turno - Nishimoto troppo forte : Si ferma al primo turno l’avventura di Rosario Maddaloni ai Mondiali 2018 di Badminton, iniziati oggi a Nanjing (Cina). Il nostro portacolori era atteso da un match proibitivo contro il giapponese Kenta Nishimoto, numero 14 del ranking mondiale, ma non ha sfigurato e ha disputato una partita tenace lottando alla pari con l’avversario per larghi frangenti. Il poliziotto, unico uomo presente in questa rassegna iridata, ha perso ...

Badminton - i risultati degli ultimi tornei prima dei Mondiali. Giappone col vento in poppa : Si sono conclusi gli ultimi tornei di Badminton prima dei Mondiali che scatteranno nella notte italiana a Nanchino, in Cina: sugli scudi la squadra Giapponese, capace di dominare nel torneo di casa e di strappare un titolo anche in Russia. Nella rassegna iridata però, molto probabilmente, la musica sarà ben diversa. risultati Akita Masters (Giappone) Singolare maschile Sitthikom Thammasin (Thailandia) batte Ihsan Maulana Mustofa (Indonesia) ...

Badminton - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Esordio proibitivo per Maddaloni e il doppio femminile : I Mondiali 2018 di Badminton si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 29 luglio al 5 agosto. La rassegna iridata del volano tornerà così in Asia e l’Italia sarà protagonista con tre atleti. Rosario Maddaloni è chiamato a una vera e propria impresa contro il giapponese Kenta Nishimoti, numero 14 del ranking internazionale: replicare la qualificazione al secondo turno dell’anno scorso sarà davvero molto difficile. Avremo poi il doppio ...

Badminton - Singapore Open 2018 : tutti i risultati del torneo ad una settimana dai Mondiali : Ad una settimana dai Mondiali di Nanchino, in Cina, si è concluso il Singapore Open di Badminton, uno degli ultimi tornei di preparazione alla rassegna iridata. Molti atleti infatti resteranno a Singapore per proseguire la preparazione e salteranno i tornei in Giappone e Russia in programma in settimana. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Tien Chen Chou (Tpe) b. Jen Hao Hsu (Tpe) 21-13 21-13 Singolare ...

Badminton - il ranking mondiale aggiornato : 20 luglio 2018. Le classifiche alla vigilia dei Mondiali : A pochi giorni dalla rassegna iridata individuale, non si registrano grossi spostamenti nei ranking Mondiali del Badminton. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo nelle varie specialità e come si piazzano gli italiani nelle cinque graduatorie. SINGOLARE MASCHILE Il campione d’Europa, il danese Viktor Axelsen, è sempre più primo nella classifica mondiale. Rosario Maddaloni, unico azzurro tra i 100, si attesta alla piazza ...