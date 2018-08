Auto finisce fuori strada sull’A1 poi prende fuoco | morti un uomo e una donna

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'Auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Bra : perde il controllo dell'Auto e finisce contro il guardrail : pompieri all'opera per liberarlo dalle lamiere : Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7 di domenica 5 agosto a Bra sulla tangenziale che porta verso Cavallermaggiore. Un'auto si è scontrata violentemente contro un guardrail prendendolo di ...

Auto senza conducente finisce in bilico su cortile edificio a Castrolibero : Castrolibero , Cosenza, - Momenti di apprensione ma nessun danno alle persone a Castrolibero, alle porte di Cosenza, dove un'Automobile priva del conducente e di altri passeggeri a bordo è rimasta in ...

Arezzo - Auto sbanda e finisce contro pilone : un morto sull'A1/ Ultime notizie incidente : un altro uomo ferito : Arezzo, auto sbanda e finisce contro pilone: un morto sull'A1. Ultime notizie, incidente mortale: un'altra persona rimasta ferita, strada chiusa al traffico(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Si ribalta con l'Auto al semaforo e finisce all'ospedale : Incidente a San Leo di Anghiari, un'auto si è ribaltata al semaforo. Un uomo è stato portato in codice giallo al peobto soccorso dell'ospedale di Arezzo per trauma cranico non commotivo. Il traffico ...

Finisce in Auto nel canale mentre va a cena dalla fidanzata : Alessandro muore a 20 anni : Il giovane per cause ancora da accertare è finito in un canale in provincia di Bologna: è riuscito a uscire dall'abitacolo della sua auto, ma non a mettersi in salvo.Continua a leggere

Marocchino inseguito in Auto finisce fuori strada e muore : inseguito perché ritenuto un ladro, finisce fuori strada con la macchina e muore: la vittima di questa «caccia all’uomo» avvenuta la notte scorsa ad Aprilia (Latina) è un Marocchino. Gli uomini che si sono messi sulle sue tracce, due italiani incensurati, sono stati denunciati per omicidio preterintenzionale. È quanto si apprende da fonti investiga...

Automobile perde il controllo e finisce fuori strada : incidente alle porte di Castiglion Fiorentino : incidente stradale nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la Sp 27 nei pressi di Brolio. Un'Automobile, per cause ancora in corso di aggiornamento, è finita fuoristrada cappottandosi. Alla guida si ...

Prete sorpreso in Auto con una bimba di 10 anni in provincia di Firenze : rischia il linciaggio - poi finisce agli arresti : Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni all'interno di una vettura, quando è stato sorpreso da alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l'uomo, un Prete di 70 anni, parroco di una chiesa di Calenzano (Firenze), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì scorso in viale del Pino a Calenzano.Il Prete, che ...

Incidente in autostrada : Auto finisce schiacciata tra due tir - muore un uomo : Incidente mortale sull'autostrada A4, tra la barriera Milano Est e Sesto San Giovanni. Intorno alle 10.30 di questa mattina tre mezzi pesanti e un'automobile si sono scontrati. L'uomo alla guida dell'auto - un 59enne...

Malore in Auto finisce fuori strada e muore Antonino Rubbera di 38 anni : Il 38enne Antonino Rubbera stamattina è stato trovato cadavere nella sua auto finita fuori strada sulla provinciale Rosolini Pachino. Malore in auto

Collisione sulla provinciale : un'Auto finisce fuori strada - l'altra si ribalta : CELLINO SAN MARCO - Una macchina si è ribaltata al centro della carreggiata. l'altra è finita fuori strada. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 11 di mercoledì , ...

Foggia - Auto finisce fuori strada : morti papà e figlia di 4 anni - grave la mamma : Gravissimo incidente stradale questa mattina a Foggia. L’auto su cui viaggiava una famiglia sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Per un uomo e per la figlioletta di quattro anni non c’è stato nulla da fare, la mamma invece è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Perde il controllo dell’Auto e finisce nel fosso : Luca muore a 22 anni : Il giovane stava tornando da una festa paesana che aveva contribuito ad organizzare co una associoen locale, il sindaco: " Avevamo trascorso una bellissima serata grazie a loro, poi stamattina ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia"Continua a leggere