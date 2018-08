Attrice di X Men scompare nel nulla | potrebbe aver lasciato il Paese

Sparita nel nulla Fan Bingbing - Attrice cinese vista anche nella saga degli X-Men : Bella, ricca e famosa ma non per questo immune al controllo del governo di Pechino: l’attrice cinese Fan Bingbing – conosciuta in Occidente grazie a film com X-Men: giorni di un futuro passato oppure La spada e la rosa – sembrerebbe essere scomparsa nel nulla senza lasciare tracce dietro di sé. La causa è presto spiegata: la star orientale sarebbe coinvolta in un caso di evasione fiscale di proporzioni mastodontiche denunciato ...

"Fan Bingbing è scomparsa". L'ombra di un'inchiesta per evasione fiscale preoccupa i fan dell'Attrice di X-Men : Il mistero della scomparsa della bellissima attrice di X-Men, Fan Bingbing, sta mettendo in allarme milioni di fan. L'attrice, nel tempo, è diventata la migliore star del cinema cinese. Anche ad Hollywood si sono accorti di lei, coinvolgendola in numerosi festival e nella puntata "Giorni di un futuro passato" della saga X-Men. Ma il successo di Fan è anche dovuto al ruolo che è riuscita a conquistarsi sui social come ...

L’Attrice Francesca Romana De Martini prossimamente nel cast di tre progetti internazionali molto importanti. : Dopo il successo ottenuto con il film “Come diventare grandi nonostante i genitori” di Luca Lucini e numerose partecipazioni a fiction italiane di successo, Francesca Romana De Martini sbarca anche all’estero con tre progetti internazionali molto importanti. Sarà infatti l’unica attrice italiana (insieme con Alessandro Riceci) nel cast della 2^ stagione della seguita serie tv “Riviera”, che andrà in onda prossimamente su Sky Atlantic. Tra i ...

“Io un’Attrice porno?!” : la tifosa dei Mondiali di Russia 2018 smentisce la carriera nell’hard - lo sconcerto di Natalya Nemchinova : Natalya Nemchinova smentisce di aver mai percorso la carriera nel mondo del porno, la tifosa russa dei Mondiali di Russia 2018 ammette in un’intervista tutto il suo sconcerto nell’aver appreso la notizia “Natalya Nemchinova è un’attrice porno“, questa è stata una delle notizie più lette legata ai tifosi dei Mondiali di Russia 2018. La sexy supporter russa infatti era stata ‘notata’ sugli spalti di una ...

"Felice con Max Biaggi - poi ha iniziato a farsi sentire sempre meno" : la rivelazione dell'Attrice : Il gossip non sbagliava. Tra Max Biaggi e Michelle Carpente c'è stato qualcosa in più di una semplice amicizia,

ANTHONY BOURDAIN E ASIA ARGENTO/ Chef suicida dopo lo scatto con Hugo Clement? L'Attrice oggi a X-Factor : ANTHONY BOURDAIN morto, critiche ad ASIA ARGENTO: su Twitter, gli utenti puntano il dito contro L'attrice fotografata nei giorni scorsi con Hugo Clement.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:06:00 GMT)

Barbara D'Urso sarà di nuovo Attrice - ritorno sul set nei panni di un personaggio indimenticabile : Barbara D'Urso dal grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice del Grande Fratello e di Pomeriggio 5 ha deciso di tornare a fare l'attrice e sarà sui ...

Un’Attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo Star Wars si è tolta da Instagram - probabilmente per i troppi insulti ricevuti : Kelly Marie Tran, un’attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo film della saga di Star Wars, ha cancellato tutte le foto postate nel suo account Instagram. Le ragioni non sono chiare, ma sembra che Tran da mesi ricevesse insulti The post Un’attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo Star Wars si è tolta da Instagram, probabilmente per i troppi insulti ricevuti appeared first on Il Post.

Alice Rohrwacher : "In Lazzaro Felice ho ritratto una bontà assoluta che non c'è più. Mia sorella Alba? Attrice straordinaria - mi fido ciecamente" : Ci sono film che vengono coltivati per anni. E poi nascono all'improvviso, da immagini a metà fra i ricordi e il sogno. È questo il caso del terzo film di Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice, premiato qualche settimana fa al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura.Rohrwacher ha una voce gentile, degli occhi grandi e ipnotici, i capelli sempre spettinati; ha scelto di vivere in campagna, lontana da Roma e dal caos, racconta di ...