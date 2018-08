Attentato contro Maduro a una parata militare | presidente illeso | 7 feriti 

Venezuela : min. - Attentato contro Maduro : ANSA, - CARACAS, 5 AGO - Il ministro delle Comunicazioni Venezuelane, Jorge Dominguez, ha dichiarato oggi che "il presidente Nicolas Maduro è stato oggetto di un attentato a Caracas" ma che "è ...

Venezuela - Attentato contro Maduro - presidente illeso. Hanno usato droni carichi di esplosivo : sette feriti : Sventato un attentato in Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro stava tenendo un discorso in pubblico e in diretta televisiva quando si è sentita una forte esplosione. Il presidente, che era...

Almeno 25 persone sono state uccise in un Attentato contro una moschea sciita nell’est dell’Afghanistan : Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato suicida in una moschea sciita nella città di Gardez, nell’est dell’Afghanistan. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, gli attentatori erano due: sono entrati nella moschea indossando dei burqa per nascondere l’esplosivo The post Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato contro una moschea sciita nell’est dell’Afghanistan appeared first on Il Post.

PECHINO - BOMBA CONTRO AMBASCIATA USA/ Video ultime notizie - esplosione : legame Attentatore e donna in fiamme? : Cina, esplosione all'AMBASCIATA Usa a PECHINO. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'AMBASCIATA, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Pechino - ordigno contro ambasciata Usa : ferito Attentatore | : Un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale verso l'edificio, ma la bomba gli è scoppiata tra le mani ferendolo. Si tratta di un 26enne, preso in custodia dalla polizia. Alcune ore prima una ...

Cina - bomba contro l'ambasciata Usa a Pechino : l'Attentatore resta ferito : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l'esplosione avrebbe provocato un...

Attentato nella notte : spari contro le auto di padre e figlio : di Valentina PERRONE Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due ...

Attentato a Padova - paura per Ario Gervasutti : 5 colpi di pistola contro la casa del giornalista del Gazzettino. Salvini : «Troveremo i ... : ...un episodio molto inquietante che offende i valori di chi crede nella libertà di stampa - afferma il senatore e presidente Udc Antonio De Poli - E' una gravissima intimidazione che colpisce il mondo ...

Padova - Attentato al giornalista Ario Gervasutti : 5 colpi di pistola contro l’abitazione : I colpi hanno raggiunto le finestre mentre in casa il giornalista dormiva con la moglie e i due figli. "Non ho idea di chi sia stato: non ho ricevuto minacce, ma non escludo che l’episodio sia legato alla mia attività professionale" ha riferito a caldo lo stesso giornalista. Solidarietà è stata espressa dal governatore Zaia , dal Ministro Salvini e dalla Presidenza del Senato.Continua a leggere

Mali - almeno 6 morti in Attentato contro quartier generale G5 : Mali, almeno 6 morti in attentato contro quartier generale G5 Mali, almeno 6 morti in attentato contro quartier generale G5 Continua a leggere L'articolo Mali, almeno 6 morti in attentato contro quartier generale G5 proviene da NewsGo.