tuttosport

: Attenta Juventus, il Barcellona non molla Pogba - juventusfcIT : Attenta Juventus, il Barcellona non molla Pogba - PSG24hours : RT @NewsCalcio_24: #Calciomercato, attenta #Juventus, #AlexSandro è ancora in cima alla lista dei desideri del #PSG ? -

(Di domenica 5 agosto 2018)- Ilvede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è ...