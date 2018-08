Attacchi social a Mattarella | antiterrorismo indaga su troll russi

Attacchi social a Mattarella : il pool antiterrorismo indaga su troll russi : ... nella concitatissima fase di formazione del governo, Mattarella non aveva avallato la proposta del presidente del Consiglio incaricato Luigi Conte d i nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. I ...

Attacchi a Mattarella sui social - l'antiterrorismo apre un'inchiesta - : L'indagine avrà come oggetto insulti e inviti alle dimissioni comparsi, tra il 27 e 28 maggio scorso, dopo il "no" del capo dello Stato a Paolo Savona come ministro dell'Economia, e sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell'antiterrorismo

Conte alla Camera : 'Attacchi social a Mattarella mi hanno addolorato' - : Nel suo discorso a Montecitorio per la fiducia , il premier ha espresso solidarietà a chi, nei giorni scorsi, ha insultato sul web il presidente della Repubblica. Il primo ministro si è poi detto ...