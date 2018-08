ATP Los Cabos – Fognini felicissimo dopo la vittoria | “se mi avreste parlato di titolo ad

ATP Los Cabos - trionfa Fabio Fognini : Roma, 5 ago., askanews, - Terzo titolo, record, in questo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è infatti aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel', torneo ATP 250 ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini magico! Demolito Del Potro - terzo titolo stagionale per il ligure! : Meraviglioso Fabio Fognini! Il Tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in ...

Fognini-Del Potro - Finale ATP Los Cabos 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Fabio Fognini affronterà Juan Martin Del Potro nella Finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Nella notte italiana di domenica 5 agosto, il ligure affronterà il fenomeno argentino per conquistare un nuovo titolo in stagione dopo che due settimane fa si era imposto a Bastad. Il nostro tennista, dove aver sconfitto Norrie in semiFinale, va a caccia di un’impresa sul cemento messicano e proverà a battere il sudamericano per avvicinarsi sempre ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra. Quella ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale : Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie. Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti ...

ATP Los Cabos - nuovo look e quarti di finale per Fognini. Eliminato Fabbiano : ... entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 , in un'ora e 26' il francese Quentin Halys , numero 150 del mondo. L'azzurro, che si è ...