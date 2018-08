Archeologia | nasce in Sicilia il Parco Archeologico di Segesta

Archeologia - in Sicilia nasce il Parco Archeologico di Segesta. Altri 17 in programma - è la svolta culturale di Musumeci : nasce in Sicilia il Parco Archeologico di Segesta – che avra’ la sua autonomia scientifica e di ricerca, gestionale, amministrativa e finanziaria – voluto dalla giunta regionale presieduta da Nello Musumeci, che ne prevede Altri 17: il prossimo sara’ Pantelleria. Dall’approvazione della legge regionale 20 del 2000, che ha previsto i Parchi archeologici, nell’Isola ne sono stati istituiti tre: Agrigento, ...