Archeologia | in Sicilia nasce il Parco Archeologico di Segesta Altri 17 in programma | è

meteoweb.eu

: RT @MuseoSalinas: I veramente #falsi ?? del #museosalinas di #Palermo #lestoriedituttinoi @FrancescaSpataf @FlaviaFrisone #FakeNews #fake #… - Palermer : RT @MuseoSalinas: I veramente #falsi ?? del #museosalinas di #Palermo #lestoriedituttinoi @FrancescaSpataf @FlaviaFrisone #FakeNews #fake #… - chiaraboracchi : RT @MuseoSalinas: I veramente #falsi ?? del #museosalinas di #Palermo #lestoriedituttinoi @FrancescaSpataf @FlaviaFrisone #FakeNews #fake #… - Haukr : RT @MuseoSalinas: I veramente #falsi ?? del #museosalinas di #Palermo #lestoriedituttinoi @FrancescaSpataf @FlaviaFrisone #FakeNews #fake #… -

(Di domenica 5 agosto 2018)inildi– che avra’ la sua autonomia scientifica e di ricerca, gestionale, amministrativa e finanziaria – voluto dalla giunta regionale presieduta da Nello Musumeci, che ne prevede17: il prossimo sara’ Pantelleria. Dall’approvazione della legge regionale 20 del 2000, che ha previsto i Parchi archeologici, nell’Isola ne sono stati istituiti tre: Agrigento, Naxos-Taormina e Selinunte-Cave di Cusa. “La nuova gestione dei beni culturali – dice Musumeci – inizia da qui. Tre soli parchi in diciotto anni rappresentano uno dei paradossi della Regione, che non ha dato attuazione a una buona legge che in molti ci invidiano., con il suo teatro e il suo tempio, e’ uno dei simboli dellanel mondo. Il patrimonio della nostra Isola merita di essere valorizzato e restituito ai ...