Aquarius | diario di bordo – Giorno 4 Cominciano le guardie | “Situazione nel Mediterraneo

(Di domenica 5 agosto 2018) È il quartodi navigazione per l’, che al momento in cui scriviamo sta entrando nella Sar zone davanti alla Libia per posizionarsi in attesa di un salvataggio. Ed è ildelle “prove generali”: i gommoni vengono lanciati in mare per due volte durante la giornata, una al mattino e un’altra nel pomeriggio mentre un peschereccio dalla nazionalità ignota passa a poche miglia di distanza. Le esercitazioni hanno lo scopo di testare ruoli e dinamiche, posizioni sui gommoni, manovre possibili e necessarie alle operazioni di salvataggio.dispone di tre imbarcazioni veloci di soccorso, con strumenti galleggianti di emergenza. I giornalisti salgono – uno alla volta – sulla Easy I, la lancia con ail team medico di Medici senza frontiere e guidata da Baptiste. Qui viaggia il coordinatore delle operazioni a mare, Tanguy: il bretone urla istruzioni, ...