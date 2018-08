Anticipazioni Una Vita | Ursula convince Cayetana ad uccidere Teresa

Anticipazioni Una Vita : Antonito Palacios fa sogni proibiti su Lolita : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le trame di settembre si soffermano su Antonito Palacios, interpretato dall'attore Alvaro Quintana. Il figlio di Ramon, infatti, farà dei sogni scandalosi dopo aver mangiato una torta afrodisiaca destinata a Ramon e Trini. Infine il ragazzo confesserà a Lolita di provare qualcosa per lei, se non venisse respinto. Una Vita Anticipazioni: Antonito ...

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO fa “sogni particolari” su LOLITA : A partire dai prossimi giorni, i telespettatori di Una Vita faranno la conoscenza di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana), il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas). Il ragazzo, fin dalla prima apparizione, incrocerà la sua strada con quella della domestica LOLITA (Rebeca Alemany) e dunque è il momento di scoprire quali saranno i primissimi passaggi del loro rapporto. Le anticipazioni segnalano che LOLITA scambierà ANTOÑITO per un ladro e, pur ...

POLDARK/ Anticipazioni del 5 agosto 2018 : una tragedia in arrivo per Ross (finale di stagione) : POLDARK, Anticipazioni del 5 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Le scelte di Demelza avranno un impatto sulla sua vita; Francis ed Elizabeth si ammalano. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:24:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : Cayetana rivela la sua vera identità agli abitanti di Acacias 38 : La bellissima serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] continua ad appassionare i telespettatori. Nelle puntate che il pubblico italiano avra' modo di vedere su Canale 5, probabilmente a settembre, la malvagia Cayetana apprendera' di essere in una brutta situazione e decidera' di uscire allo scoperto. In particolare la dark lady svelera' la sua vera identita' agli abitanti di Acacias 38. Una Vita: Ursula si allea con Mauro e ...

Una Vita : puntate 6-10 agosto e Anticipazioni spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira perdona il padre? Presto potrebbe arrivare il lieto fine per due dei personaggi chiave di Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap svelano che Elvira potrebbe perdonare il padre per il dolore che le ha arrecato. Dopo averla rinchiusa in casa, Valverde riuscirà a impedire il matrimonio tra la figlia e Simon fingendo il suo rapimento e facendo credere al ragazzo che l’amata ha in realtà deciso ...

Una Vita Anticipazioni : ROSINA offre un lavoro a PABLO ma RAMON… : Conclusa la trama legata a Mario Melero (Ignasi Vidal) e al soggiorno di Leonor Hidalgo (Alba Brunet) nell’isola di Fernando Poo, per PABLO Blasco (Carlos Serrano Clark) si apriranno delle nuove opportunità lavorative nei prossimi episodi italiani di Una Vita; tutto inizierà quando l’addetto alla vendite del giacimento d’oro, gestito ovviamente da ROSINA Rubio (Sandra Marchena) e Ramon Palacios (Juanma Navas), sparirà portando ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : un ritorno inaspettato - Sara Rubio Ortiz : Non ci faranno annoiare le puntate di Una Vita, trasmesse il Italia durante i prossimi mesi. Le anticipazioni sugli episodi spagnoli mostrano crisi tra Victor e Maria Luisa, un ritratto imprevedibile ed il ritorno in scena di una nostra conoscenza, chi potrebbe essere? Una Vita, Victor e Maria Luisa in crisi Abbiamo già avuto modo di conoscere Antonito, il fratello maggiore di Maria Luisa. In seguito al suo arrivo ad Acacias la giovane e Victor ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 6 agosto 2018 : anticipazioni puntata 514 di Una VITA di lunedì 6 agosto 2018: Mario Melero mette Leonor davanti a una scelta complicatissima: o gli dà il denaro o torna insieme a lui sull’isola. Liberto cerca di fare il duro con Melero, che però minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole rientrare a Parigi e Leandro le consiglia di fermarsi in calle Acacias fino a quando non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre Arturo ha fatto ...

Una Vita Anticipazioni : il piccolo Tirso muore : Una Vita Ultima settimana – prima del breve break di Ferragosto – e cambio d’orario per Una Vita. La telenovela spagnola, dal 6 al 10 agosto 2018, anticipa alle 13.45 sostituendo Beautiful. Ecco quello che accadrà nelle nostre anticipazioni. Una Vita: anticipazioni lunedì 6 agosto 2018 Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con ...

Anticipazioni Una Vita dal 6 al 10 agosto : Leonor decide di partire con Melero : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Leonor decide di lasciare Acacias con Melero, il latifondista viene ucciso Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Mario Melero non smette di tormentare Leonor e la mette di fronte a una scelta molto importante: o paga il debito o torna con lui in Africa. Liberto cerca […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 6 al 10 agosto: Leonor decide di partire con Melero ...

Una Vita Anticipazioni : SIMON e VICTOR trovano il cadavere di… : La presunta morte di Elvira Valverde (Laura Rozalen) sconvolgerà l’esistenza di SIMON Gayarre (Jordi Coll) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Arturo (Manuel Regueiro) rapirà la ragazza nel giorno delle sue nozze col maggiordomo e la farà sparire nel nulla. Questo darà inizio ad una complicata storyline… Stando a quanto segnalato dalle ...

ELEMENTARY/ Rai 2 - Anticipazioni 3 agosto 2018 : una sorpresa per Sherlock : ELEMENTARY torna in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raidue, con tre nuovi episodi dai titoli: "compagni di sobrietà", "Trappole di sabbia" e "Uomini e cavie".(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : Maria Luisa e Victor si sposano con molti imprevisti : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera in onda da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Le trame degli episodi spagnoli [VIDEO] che vedremo prossimamente in Italia annunciano il lieto fine per una delle coppie più amate. Victor e Maria Luisa, interpretati dagli attori Cristina Abad e Miguel Diosdado, pronunceranno il fatidico sì. La coppia, dopo vari imprevisti, riuscira' a coronare il loro sogno d'amore davanti a tutti gli abitanti di ...

Anticipazioni Una Vita : Pablo scopre che sua sorella Manuela è morta : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva “Una Vita” [VIDEO]e trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nelle prossime puntate italiane, probabilmente in onda a fine agosto, verra' a galla la verita' sulla terribile scomparsa di German De La Serna e Manuela Manzano. A fare luce su questa vicenda sara' Ursula Dicenta che, dopo essere stata rapita da Cayetana, rivelera' a Mauro e Teresa dove si trovano i cadaveri dei due amanti che ...