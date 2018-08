Annullato il concerto di Lorenzo Fragola a Capo D’Orlando | info sul rimborso dei biglietti

Al Bano e Romina : su Instagram azione legale contro l’organizzatore del concerto Annullato : Al Bano e Romina Power truffati: non si placa la battaglia legale tra la coppia e Willer Dolorati, organizzatore del concerto a Rimini che è stato annullato. Romina ha pubblicato sul suo profilo Instagram la nota stampa dell’avvocato che sta difendendo lei e l’ex marito nella vicenda legata all’esibizione dello scorso 26 luglio che è stata sospesa all’ultimo momento. Nel comunicato si legge: In nome e per conto dei ...

Annullato il concerto di Ornella Vanoni a Zafferana Etnea : al via il rimborso dei biglietti : Il concerto di Ornella Vanoni a Zafferana Etnea è Annullato. Ad annunciarlo è F&P, che rende note anche le modalità di accesso al rimborso dei biglietti acquistati per partecipare al concerto. Non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell'artista, che le impedisce di esibirsi: queste le parole con le quali il promoter rende conto della decisione di annullare l'ultima data del tour che Ornella Vanoni ha previsto per il ...

“Concerto Annullato”. Malore per Ornella Vanoni : paura per la cantante : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge ...

Loredana Bertè come Al Bano e Romina : concerto Annullato (per truffa) : Era previsto per giovedì 9 agosto, a Rimini, il concerto di Loredana Bertè. Ma per i fan è giunta ora una brutta notizia: il concerto è stato annullato. Ad annunciarlo è stato Marco Poggioni, in qualità di rappresentante della Joe & Joe, la società di booking dell’artista. La motivazione? Una conflittualità di ordine contrattuale, causata dagli organizzatori del concerto e non imputabile alla Bertè. Nello specifico, si legge sul ...

Annullato il concerto di Al Bano e Romina a Rimini - scatta l’ira di Carrisi : “Ci hanno truffati” : Dopo diversi problemi con l'organizzazione, è Annullato il concerto di Al Bano e Romina a Rimini. Stando a quanto dichiarato dall'artista di Cellino San Marco, ci sarebbero gli estremi per parlare di truffa. Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi il 26 luglio scorso, show che però non ha avuto luogo a causa dei problemi che seguono. Queste le parole con le quali Al Bano ha voluto spiegare l'accaduto e i motivi che li hanno indotti a fermare il ...

