Altri 23 milioni di ristori per i bond bancari | ma il governo vuole fare di

Alstom - Altri 5 Tram "Citadis" per Bordeaux. Importo 14 milioni di euro : La città di Bordeaux, nel centro della Francia, sta ricevendo altri 5 nuovi Tram "Citadis" ideati e costruiti da Alstom che si aggiungono ai 25 mezzi prodotti negli impianti di La Rochelle del Gruppo ...

Alstom - Altri 5 treni EVO per 330 milioni : Alstom e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, NTV, hanno siglato un nuovo contratto del valore di 330 milioni di euro per l'acquisto di altri 5 treni Pendolino EVO , esercitando l'opzione prevista dal ...

Boldrini : “Nella scorsa legislatura risparmi dalla Camera per 435 milioni di euro - quest’anno Altri 85 andranno ai terremotati” : "435 milioni di euro risparmiati dalla Camera nella scorsa legislatura. È davvero una buona notizia quella comunicata oggi dai questori di Montecitorio: altri 85 milioni di euro risparmiati dalla Camera dei deputati. È il frutto di una politica di risparmi e di rigore che abbiamo perseguito con determinazione nella scorsa legislatura e che aveva già fatto risparmiare 350 milioni allo Stato e, quindi, ai cittadini italiani. L’altra buona notizia ...

Milan - Elliott annuncia il controllo della società : 'Subito 50 milioni poi Altri investimenti' : Milano - Ora c'è anche l'ufficialità: Elliott ha completato l'iter per diventare proprietario del Milan . Ad annunciarlo è stato il fondo americano attraverso un comunicato. ' La proprietà e il ...

Effetto Cristiano Ronaldo - la Serie A riacquista blasone : in arrivo Altri campioni ed una pioggia di milioni : Cristiano Ronaldo è una macchina da soldi, non sarà solo la Juventus a beneficiare del suo arrivo in Italia, bensì tutta la Serie A Cristiano Ronaldo è della Juventus, una notizia che ha sconvolto l’intero mondo del calcio. La Liga perde uno dei campioni più importanti della propria storia, di contro, la nostra Serie A, diventerà uno dei campionati più seguiti da prossimo anno, dato che vi giocherà il calciatore più forte al mondo. ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - è rivoluzione : tesoretto da più di 300 milioni per finanziare Cristiano Ronaldo - poi Altri due colpacci in entrata [NOMI e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus, nelle ultime nuovi importanti aggiornamenti sulla trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, operazione ormai ai dettagli, fumata bianca prevista entro la settimana, poi la presentazione in grande stile prima della partenza per l’America. Si tratta di un colpo sensazionale della Juventus, sta per arrivare in Italia il più forte ...

Diritti tv - LaLiga punta ad Altri 120 milioni con La Segunda e il calcio in chiaro : La Federazione punta ad arrivare all'obiettivo di 1,3 miliardi di euro grazie alla vendita del canale di Segunda Divisiòn e delle partite in chiaro. L'articolo Diritti tv, LaLiga punta ad altri 120 milioni con La Segunda e il calcio in chiaro è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

All'Ilva si prova la pace Ci costerà Altri 90 milioni : Su Taranto stanno per piovere altri 90 milioni di contributi pubblici. Sarà anche per questo che sulla vertenza Ilva - passata ufficialmente nelle mani di Luigi Di Maio nella doppia veste di ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro sembra scoppiata un'improvvisa pace. Si è aperta ieri, per concludersi oggi, la girandola di incontri tra le parti che porterà il governo a definire la nuova linea per Taranto. Due i punti che sembrano certi: il ...

Milan - Mister Li paga Altri 32 milioni. E per il socio è fatta : Il blitz Milanese ha sortito gli effetti sperati, come riferisce Marco Pasotto sulla Gazzetta in edicola oggi. La notizia è filtrata nelle ultime ore: Li Yonghong ha trovato l'agognato socio di ...

Luci d'artista - la denuncia di Cesaro : «Da De Luca regalo di Altri 2 milioni» : «La priorità delle priorità dell'agenda De Luca sono le Luci d'artista che hanno assorbito da sole ben oltre il 10% dei circa 80 milioni di euro dei Fondi Poc Cultura...

Acque reflue - Corte di giustizia Ue multa l’Italia : 25 milioni di euro subito e Altri 30 ogni 6 mesi di ritardo nell’adeguamento : Venticinque milioni di euro subito, più altri 30 ogni sei mesi di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti o sistemi di trattamento delle Acque reflue. Costano care le Acque fognarie all’Italia, per la seconda volta dal 2012. La Corte di giustizia Ue ha imposto una maxi-multa fortettaria facendo notare che a distanza di anni dalla prima sentenza, il numero degli agglomerati non conformi si è ridotto ...