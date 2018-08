Alpi svizzere | precipita un aereo d' epocaTutte morte le 20 persone a bordo

Aereo turistico si schianta sulle Alpi svizzere - 20 morti : Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3.099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona: 20 i morti. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla polizia cantonale grigionese. Si tratta di un Ju-52 HB-HOT, ex velivolo da trasporto dell’aeronautica militare elvetica, utilizzato per effettua...

Aereo turistico si schianta sulle Alpi svizzere : “Ci sono venti morti” : Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3.099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla polizia cantonale grigionese. Si tratta di un Ju-52 HB-HOT, ex velivolo da trasporto dell’aeronautica militare elvetica, utilizzato per effettuare escursion...

Aereo turistico si schianta sulle Alpi svizzere : si temono venti morti : Il velivolo era stato costruito tra il 1921 e il 1952 e poteva ospitare fino a 17 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio. Ancora non si sa il numero di vittime. L'incidente a poche ore di distanza da un altro, dove è rimasta uccisa una famiglia di quattro persone