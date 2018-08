Allegri | serviranno fatica e cuore

Juventus - Allegri sicuro : “serviranno fatica e cuore” : “Quest’anno per vincere e raggiungere gli obiettivi, che sono il campionato, la Champions e la Coppa Italia c’è da far fatica e sacrificarsi, e non bisogna dare nulla per scontato”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sky nel dopo partita contro il Real Madrid. “Gli arrivi che ci sono stati, soprattutto quello di Cristiano Ronaldo non cambia nulla come obiettivi rispetto agli altri anni ...