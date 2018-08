Allegri | ' Real forte anche senza Ronaldo' Chiellini | ' CR7 una scossa'

VIDEO/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol. Allegri : ottimo test per noi (ICC 2018) : VIDEO Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:33:00 GMT)

ICC - Real Madrid-Juventus : 4-5-1 per Allegri - Cancelo esterno sinistro - Perin in panchina : Real Madrid-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’ultimo appuntamento della Juventus in ICC. Ultima gara della tournèe americana prima del rientro a Torino. Allegri punterà sul 4-5-1. In difesa confermato De Sciglio terzino destro, mentre Rugani dovrebbe agire al fianco di Chiellini. A centrocampo chance dal 1′ per Marchisio con Emre Can in panchina. […] L'articolo ICC, Real Madrid-Juventus: 4-5-1 per ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : telefonata con Allegri - in attesa del via libera dal Real : Florentino vuole una dichiarazione pubblica di addio del portoghese, l'incontro con Mendes può sbloccare tutto

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : ACCORDO COL REAL MADRID/ Ultime notizie - colloquio con Allegri - CR7 freme : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: ACCORDO col REAL MADRID. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Real Madrid : Lopetegui seconda scelta - Allegri era la prima - : E' tra le migliori al mondo, sempre tra le migliori d'Europa e sono contento di farlo con Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved: siamo ambiziosi e il Presidente ancora di più ".

Allegri : 'Lusingato dal Real ma voglio vincere alla Juve : Roma, 14 giu. , askanews, 'Lusingato da Perez ma avevo dato la mia parola ad Agnelli e alla Juve'. Così Massimiliano Allegri a Tiki Taka Russia in onda ieri sera su Italia1. 'Avevo detto ad Agnelli ...

