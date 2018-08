In Indonesia dopo un terremoto di magnitudo 7 : molta paura ma è rientrato l’Allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

Forte scossa terremoto in Indonesia - Allarme tsunami : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello. Nel ...

Indonesia - scossa di magnitudo 7 : Allarme tsunami : Il sisma, che ha scosso l'isola di Lombok, è stato registrato a una profondità di 10 chilometri. Appello agli abitanti: "Andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico"

Allarme tsunami in Indonesia : Un Allarme tsunami è stato diffuso dalle autorità Indonesiane a causa del terremoto di magnitudo 7 che ha scosso l'isola di Lombok, colpendo a una profondità di 10 chilometri secondo l'istituto geologico statunitense. "Per favore andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico", è l'appello lanciato in tv alla popolazione dal capo dell'agenzia per meteo, clima e geofisica, Dwikorita ...

Allarme tsunami in Indonesia dopo un terremoto di magnitudo 7 : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un Allarme tsunami. L’epicentro del sisma si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un altro terremo...

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - è Allarme tsunami : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere

Scossa di magnitudo 7 in Indonesia - lanciato Allarme tsunami : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok , in Indonesia . Lo rende noto l'istituto geofisico statunitense. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un' allarme tsunami . "Andate in luoghi ad ...

Sisma in Indonesia - Allarme tsunami : ANSA, - GIACARTA, 5 AGO - Un Sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l'Usgs. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un allarme tsunami. Tutte le notizie di ...

Gigantesco iceberg minaccia villaggio in Groenlandia : evacuazioni e Allarme tsunami : Un Gigantesco iceberg di oltre 100 metri di altezza minaccia il villaggio di Inaarsuit, nella Groenlandia occidentale: i 169 residenti che vivono nelle case più vicine alla montagna di ghiaccio galleggiante sono stati evacuati. La BBC riferisce che gli esperti in zona hanno affermato di non aver mai avvistato un iceberg così grande: per gli scienziati i cambiamenti climatici potrebbero favorire movimenti erratici dell’iceberg e non si ...

Giappone - sisma magnitudo 6 - no Allarme tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve