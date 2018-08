Nuoto - Alessandro Miressi : è solo l’inizio. Un fisico da modellare per sognare l’Olimpo : Quel 46″99 della 4×100 stile libero maschile aveva chiamato un tempo decisamente buono in vista della prova individuale ed Alessandro Miressi, da favorito, non ha tremato. 202 centimetri ed un fisico imponente ma ancora da formare completamente, il 19enne piemontese era atteso nella finale dei 100 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Ebbene, l’oro continentale resta in Italia. 2 anni fa era stato Luca Dotto ...

Europei di nuoto - Alessandro Miressi conquista l'oro nei 100 stile libero : Nuove medaglie azzurre oggi agli Europei di nuoto: oro per Alessandro Miressi nei 100 stile libero, bronzo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Arianna Castiglioni nei 100 rana. Programma ...

Nuoto - Europei 2018. Alessandro Miressi : “Ho vinto la gara regina - un sogno da bambino” : Alessandro Miressi è l’uomo del giorno agli Europei 2018 di Nuoto. L’Imperatore dei 100 metri stile libero si è reso protagonista di una gara meravigliosa, un andata-ritorno da vero fuoriclasse che si è consacrato ad appena 19 anni stampando un eccezionale 48.11 (suo primato personale, 23.22 di passaggio). Il piemontese ha battuto una concorrenza di assoluto valore e ha dimostrato di essere davvero un fenomeno con un futuro davanti ...

Europei - Alessandro Miressi oro nei 100 stile : ecco il nuovo Magnini : Uscito dalla vasca ai microfoni di Rai Sport ha detto che ne avrebbe fatti altri 100 di metri tanta era l’adrenalina dopo aver vinto la gara regina, i 100 stile, agli Europei di nuoto. Forse l’aveva davvero la forza di farli Alessandro Miressi, campione d’Europa che compie vent’anni a ottobre. https://www.instagram.com/p/BmGq-u3FJ6q/?hl=it&taken-by=italiateam Torinese, classe 1998, ha vinto in 48” e 01, davanti all’inglese Scott e al ...

Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero ai campionati europei : Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara di Glasgow Miressi, che ha 19 anni ed è alla sua The post Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi RE DELLO SPRINT! A 19 anni l’apoteosi del gigante d’oro! : L’Italia ha scoperto un fantastico campione. Alessandro Miressi vince i 100 stile libero agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. La gara regina del Nuoto si tinge d’azzurro con una vittoria semplicemente straordinaria di un ragazzo che a 19 anni si consacra a livello continentale ed ora lancia la sfida a tutto il mondo. Il titolo dei 100 resta dunque ancora in casa Italia, con Miressi che succede nell’albo d’oro a Luca ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi continua a stupire! E’ in finale nei 100 sl col miglior tempo! : Alessandro Miressi continua splendere agli Europei di Nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow. Dopo una strabiliante frazione disputata ieri nella staffetta 4×100, con un formidabile crono lanciato di 46″99, oggi il 19enne torinese ha affrontato con grande autorità il percorso dei 100 sl individuali. Dopo il secondo tempo fatto segnare nelle batterie del mattino, l’azzurro ha fatto addirittura meglio in semifinale, nella ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi e Luca Dotto staccano il pass per la finale dei 100 sl : Entrambi gli azzurri si qualificano per la finale dei 100 sl, in particolare il 19enne piemontese centra il tempo più veloce in vasca Due azzurri nella finale dei 100 sl dei campionati Europei di Nuoto di Glasgow. Si tratta di Alessandro Miressi e Luca Dotto, che portano in alto il tricolore nella prima batteria, ottenendo il riferimento cronometrico per giocarsi le medaglie. Il 19enne piemontese fa segnare il miglior tempo in 48″11, ...

