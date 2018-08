Alessandro Borghi promuove Napoli | è una città cambiata in meglio A differenza di Roma

«Sulla mia pelle» : l’incredibile trasformazione di Alessandro Borghi in Stefano Cucchi : Il taglio di capelli, il volto emaciato, lo sguardo smarrito. Tutto, delle prime immagini di Alessandro Borghi in Sulla mia pelle, ci ricorda Stefano Cucchi, il ragazzo detenuto in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli per possesso di hashish e scomparso il 22 ottobre del 2009 per lesioni gravi da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Un caso di cronaca non ancora archiviato e che il il regista Alessio Cremonini sceglie di ...