Alessandra Mastronardi | chi è il nuovo fidanzato Ross McCall

Su Rai1 arriva L’Allieva con Alessandra Mastronardi - I Bastardi di Pizzofalcone non va in onda : quando tornerà? : Su Rai1 arriva L'Allieva con Alessandra Mastronardi. La storica attrice de I Cesaroni, adesso affermata protagonista al cinema e in tv, torna con una serie tv firmata Rai che ha fatto incetta di ascolti due anni fa e che la vede al fianco di Lino Guanciale. I due sono già pronti per una seconda stagione che, a quanto pare, andrà in onda in primavera, ma da oggi, 29 luglio, saranno nel prime time di Rai1 per le repliche della prima ...

L’Allieva - Alessandra Mastronardi è Alice - anticipazioni della prima puntata : Esordio televisivo per l’Alice Allevi ideata dalla scrittrice Alessia Gazzola e interpretata da Alessandra Mastronardi diventata una fiction per Rai1. La serie vede una studentessa di medicina ad un passo dalla laurea improvvisarsi detective. La prima puntata in onda in replica domenica 29 luglio alle 21,25 su Rai1. L'allieva, Alessandra Mastronardi: "Vorrei che Alice Allevi fosse amata come Eva dei Cesaroni" ...

Le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 nei panni di Lucrezia Donati - l’amata di Lorenzo il Magnifico : Il conto alla rovescia è ufficiale iniziato e le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 non fanno che confermarlo. In realtà i fan del colossal internazionale sono in fibrillazione da quando il direttore generale della Rai, Orfeo, ha annunciato il ritorno delle grandi produzioni a cominciare proprio da I Medici 2. Secondo la prima programmazione sembra che i nuovi episodi della serie andranno in onda in anteprima dal 2 al 23 ...

Video e foto de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - i nuovi episodi su Rai1 nel 2019? : Buone notizie per i fan della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Sono state rilasciate nuove foto de L'Allieva 2 che mostrano i tre protagonisti della seconda stagione: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. La cattiva news riguarda la messa in onda. All'indomani dei Palinsesti Rai 2018, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile slittamento de L'Allieva per il prossimo anno, addirittura in ...

Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall : tenerezze sulla spiaggia : L’indimenticata protagonista de I Cesaroni (e non solo) Alessandra Mastronardi, attrice 32enne, è stata pizzicata sulla spiaggia di Fregene mentre si scambiava coccole e tenerezze con il fidanzato, il 42enne Ross McCall. Tra baci appassionati, abbracci e qualche allungamento di mano quasi proibito, i due si sono concessi un intermezzo romantico sulla battigia. La Mastronardi è apparsa lo scorso marzo a Detto fatto, il programma condotto da ...

Alessandra Mastronardi siparietto bollente al mare con il fidanzato : Pausa d’amore in riva al mare di Fregene, per l’attrice Alessandra Mastronardi, e il fidanzato Ross McCall. Sdraiati sulla sabbia i due si scambiano baci appassionati, abbracci roventi e qualche palpatina piccante, come mostrano le immagini di “Diva e Donna”. Il compagno proprio non riesce a tenere le mani a posto, tanto che prima allunga il braccio sotto la gonna, poi sopra la maglietta bianca della Mastronardi. E dopo ...

Alessandra Mastronardi - effusioni hot col nuovo fidanzato in spiaggia : ecco chi è : Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore e si lascia andare a dolci effusioni sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano. L'attrice, 32 anni, è stata paparazzata dai fotografi della...