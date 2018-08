Al via le prenotazioni del Calendario della Polizia di Stato 2019

Le vacanze corrono online : 19 milioni di prenotazioni via web : Le vacanze corrono online: 19 milioni di prenotazioni via web Gli italiani si affidano sempre più spesso a internet per sceglire dove alloggiare. Ma anche per decidere dove mangiare e come risparmiare. I risultati dell'indagine condotta da Coldiretti-Ixè Parole chiave: ...

Le vacanze corrono online : 19 milioni di prenotazioni via web - : Gli italiani si affidano sempre più spesso a internet per sceglire dove alloggiare. Ma anche per decidere dove mangiare e come risparmiare. I risultati dell'indagine condotta da Coldiretti-Ixè

viaggi & Turismo : le tendenze cambiano - più prenotazioni nei posti più insoliti : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, ha effettuato un sondaggio con lo scopo di conoscere quali sono le destinazioni più desiderate dai turisti per aumentare il proprio portfolio di 50.000 proprietà. Gli esiti del sondaggio hanno evidenziato un aumento dell’interesse verso le destinazioni europee più insolite e originali. In 50 anni di attività ininterrotta NOVASOL ha potuto osservare i cambiamenti delle preferenze dei Viaggiatori e in ...

Da luglio novità per la carta di identità. Stop a Tupassi e via alle prenotazioni tramite Ministero : Non so se avete mai provato a richiedere un appuntamento con il sistema Tupassi per le carte di identità. Mi ero registrata, scaricata l’app per il cellulare e in fase di richiesta per aggiornare le carte di identità dei mie figli, il primo appuntamento possibile a giugno era da settembre. Allucinante. A quanto pare non sono stata l’unica ad incappare in questo mal funzionamento e dal primo luglio il sistema Tupassi fortunatamente ...

Al via le prenotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo : i dettagli : Le prenotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo sono ufficialmente aperte. La partecipazione non è a numero chiuso ma è riservata ai soli iscritti al Fan Club dedicato all'artista, che nella giornata precedente si riunirà nella stessa location per il raduno annuale che nel 2017 si è tenuto a Rimini. Per partecipare, occorre che l'iscrizione al Fan Club sia attiva, oltre a essere in possesso del biglietto ...

L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a Equiclick : L'app dell'Agenzia delle Entrate aggiorna la propria app introducendo una nuova funzionalità che entra ufficialmente in funzione oggi. Si chiama "Prenota ticket" la nuova feature che implementa Equiclick oggi, novità che permette ora di prenotare un appuntamento negli sportelli dell'Agenzia delle Entrate direttamente via smartphone o tablet. L'articolo L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a ...