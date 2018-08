Al via dal 23 agosto il John Fante Festival | anteprima a Pescara con i figli dello

via la pena di morte dal Catechismo : l'importanza della svolta di Papa Francesco : sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni ...

I genitori della bimba portata via dall'ospedale : "Volevano affidarla a una comunità" : A lle tre del pomeriggio il papà della 'bimba rapita' si affaccia dal terrazzo di casa a torso nudo. Dà un'occhiata e rientra. No, la bimba non è lì. Lo spiega l'avvocato Jolanda Noli, il legale che ...

Portano via dall'ospedale la figlia denutrita : genitori indagati : Secondo i medici la piccola è denutrita per l'alterazione delle abitudini alimentari. "Ora è in un'altra clinica" fa sapere l'avvocato. Aperto un fascicolo per maltrattamenti.

Azienda Cardarelli : “Avviato l’avviso pubblico aziendale per la prima fase di stabilizzazione dei precari” : L’Amministrazione regionale, nel confermare il ruolo fondamentale del personale quale risorsa per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, ha inteso proseguire le azioni già intraprese e concluse in tema di stabilizzazione del personale in applicazione del DPCM 06 marzo 2015. Conseguenzialmente il Cardarelli ha avviato la prima fase di stabilizzazione di tutti i medici e del personale di comparto con contratti precari ai sensi di cui ...

Portano via la loro bimba denutrita dall'ospedale che la curava : la fuga della coppia che si è opposta ai medici : Era arrivata all'ospedale Regina Margherita in gravi condizioni. Profondo stato di denutrizione. E da quell'ospedale è stata portata via mercoledì con un "blitz" dei genitori. La piccola, di dieci ...

Regione - la vicepresindente viale e il gruppo della Lega con le uova fuori dall'aula : "Solidarietà a Salvini" : Infuria la polemica sui social dopo la manifestazione di assessori e consiglieri leghisti fuori dal consiglio regionale

Uruguay - l’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato : “Ho in programma viaggi all’estero” : l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica ha annunciato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che queste dimissioni sono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di ...

San Giovanni Maria vianney - il patrono dei parroci che fu cacciato dal Seminario : Se scoprissero questi arnesi dopo la mia morte, crederebbero che io ho già scontato i miei peccati e mi lascerebbero in Purgatorio fino alla fine del mondo'. La disciplina e il cilicio di don Balley ...