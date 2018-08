Al Bano - Loredana Lecciso consiglia Romina Power : "Se gli vuoi bene smetti di farlo cantare" : Non sta passando un ottimo periodo di salute Al Bano Carrisi: il cantante pugliese ha deciso di porre un freno alla sua intensa attività live a causa di alcuni problemi che affliggono le sue corde vocali. Così l'interprete dovrà fermarsi a partire dai primi giorni del 2019 per rimettersi in sesto.Informata sulla questione, Loredana Lecciso, ormai ex compagna del cantante, non è molto contenta del fatto che l'uomo con il quale ha condiviso ...

Loredana Lecciso rompe il silenzio : 'il consiglio' per Romina per il bene di Al Bano : Questo articolo è stato verificato con: https://www.nanopress.it/spettacoli/2018/08/03/Loredana-Lecciso-contro-Romina-power-non-costringa-al-Bano-a-cantare/219534/ https://www.ilmessaggero.it/societa/...

Al Bano - stop ai concerti causa stress. E Loredana Lecciso consiglia Romina Power : stop imprevisto per Al Bano Carrisi, costretto a fermare la sua intensa attività live a causa di qualche piccolo problema alle sue corde vocali, accumulatisi negli ultimi anni (e magari approfittare di questo pit stop per godersi il nipotino). Il cantante, dunque, si prenderà una pausa ricostituente fin dai primi giorni del 2019 per riuscire a tornare in piena forma già nel corso del prossimo anno. La cosa non sarebbe passata inosservata a ...

Loredana Lecciso dà un consiglio alla Power su Al Bano : "Non devi costringerlo" : Questo è stato sicuramente un anno movimentato per Loredana Lecciso, dopo l'addio ad Al Bano Carrisi ha dovuto ricominciare da capo. Ma come se la sta passando la showgirl? Pare abbastanza bene. I ...

LOREDANA LECCISO : "ROMINA POWER NON COSTRINGA AL Bano A CANTARE"/ Foto - la cantante : "pronta per uscire..." : LOREDANA LECCISO attacca Romina POWER: "non può costringere Al BANO a cantare". Il cantante dice basta ai concerti da gennaio 2019 per un problema alle corde vocali.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:45:00 GMT)

LOREDANA LECCISO : "ROMINA NON COSTRINGA AL Bano A CANTARE"/ Ma davvero il cantante non è capace di intendere? : Romina Power e Al BANO Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:39:00 GMT)

Loredana Bertè/ "L'evento al Beat Village del 9 agosto? Devo ringraziare Al Bano che ci ha informati" : Loredana Bertè si racconta al Corriere della Sera tirando le somme della sua carriera: "a 67 anni sono di nuovo felice. Prima mi facevo schifo mentre oggi...".(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Loredana Lecciso torna a Cellino da AlBano (e Romina)? : Il triangolo che lega Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power pare destinato a stringersi ancora di più. Lui, lei e l'altra, come i protagonisti di una classica commedia all'italiana, starebbero trascorrendo le ferie estive nella tenuta pugliese di Cellino San Marco, dimora del cantante.A riportarlo è il settimanale Nuovo, che ha reso noto che nel grande maniero di campagna dei Carrisi sarebbero arrivati anche Yari, Romina Jr e ...

ROMINA POWER E AL Bano CARRISI/ Stoccata di Loredana Lecciso alla 'rivale' : "Non deve costringerlo a cantare" : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:25:00 GMT)

“Cara Romina - Al Bano rischia…”. Loredana affila la lama e colpisce la ‘rivale’ : L’ex compagna di AlBano Carrisi, Loredana Lecciso, sembra voler dimenticare il passato. Ha fatto intendere più volte di essere rimasta molto ferita, dalla fine della storia con Al Bano, ma non per questo ha mai speso parole di rabbia o risentimento nei suoi confronti. Ma una cosa è certa, il rapporto con la ‘rivale’ Romina Power non è dei migliori, anzi. In questi mesi le due si sono lanciate numerose frecciatine al veleno e ...

Loredana Bertè come Al Bano e Romina : concerto annullato (per truffa) : Era previsto per giovedì 9 agosto, a Rimini, il concerto di Loredana Bertè. Ma per i fan è giunta ora una brutta notizia: il concerto è stato annullato. Ad annunciarlo è stato Marco Poggioni, in qualità di rappresentante della Joe & Joe, la società di booking dell’artista. La motivazione? Una conflittualità di ordine contrattuale, causata dagli organizzatori del concerto e non imputabile alla Bertè. Nello specifico, si legge sul ...

Al Bano e Romina “truffati”/ Rimini - saltano tutti i concerti estivi : Loredana Bertè - “gravi inadempienze” : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Al Bano e Romina più vicini : la risposta di Loredana Lecciso : Romina Power e Al Bano insieme? Loredana Lecciso serena Qualche giorno fa Al Bano e Romina Power sono stati sorpresi insieme al matrimonio d’oro di Ernesto e Ivana Pellegrini. I due artisti hanno anche cantato per la coppia felice, mostrando un incredibile feeling, che ha fatto pensare subito a tutti gli invitati che possa essere tornato ad ardere tra loro la fiamma dell’amore. Ma non è finita qua perchè Al Bano è stato anche ...

Al Bano e Romina ancora insieme. Loredana Lecciso replica su Instagram : Loredana Lecciso non tace più. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due selfie: frasi sofisticate e foto in costume che scatenano i fan. Mentre Al Bano e Romina Power vivono la loro estate di gloria, la showgirl si è rifugiata in Sardegna dall’amica Francesca Pascale dove per un po’ è sparita dalle scene. Poi, a pochi giorni dal bacio tra l’ex compagno e la Power, ha deciso di rompere il silenzio e farsi nuovamente ...