Aida Yespica | lite col fidanzato Matteo Cavalli in vacanza | «Lei non vuole prendere il

Aida Yespica - secondo figlio in arrivo? Il gossip sulla gravidanza desiderata : Aida Yespica pronta ad allargare la famiglia: la showgirl vuole diventare mamma per la seconda volta La storia d’amore tra Aida Yespica e il fidanzato Matteo procede così bene che, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sembrerebbe essere addirittura pronta a fare un figlio con lui. La notizia, nello specifico, è stata pubblicata nell’ultimo numero […] L'articolo Aida Yespica , secondo figlio in arrivo? Il gossip sulla ...

Aida Yespica a Santorini il fidanzato gli fa una bella sopresa : Viaggio e sorpresa da mille e una notte per Aida Yespica . La showgirl venezuelana è volata a Santorini con il fidanzato Matteo Cavalli e tra hotel di lusso e spiagge da urlo la showgirl si gode l’inaspettata fuga d’amore, felice e spensierata insieme alla sua nuovo fiamma. “L’inaspettato è sempre più bello del previsto” ha scritto la Yespica con un “I love you” per il suo Matteo.

Chi è Matteo Cavalli - il nuovo amore di Aida Yespica : Ora è ufficiale: dopo il flirt breve con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, Aida Yespica ha un nuovo fidanzato e sembra essere innamorata e felice, come non si vedeva da tempo. La showgirl venezuelana era tornata single dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello 2018 e dopo la fine della storia con Giuseppe Lama. A conquistare il suo cuore è stato Matteo Cavalli , businessman milanese e suo commercialista, di undici anni più ...

Aida Yespica contro il Grande Fratello 2018?/ "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile" : Aida Yespica critica alcuni aspetti del Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:45:00 GMT)