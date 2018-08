Afghanistan | tre soldati Nato uccisi da kamikaze

Afghanistan - tre soldati Nato uccisi in un attentato kamikaze - : accaduto nell'area di Khalazai, nella provincia di Parwan. Il comando della missione Resolute Support ha aggiunto che sono anche rimasti feriti altri tre militari, un americano e due afghani. Non è ...

Afghanistan - attacco kamikaze in una scuola per ostetriche : tre morti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco a una scuola di addestramento per ostetriche a Jalalabad, in Afghanistan. Tra le vittime due guardie della sicurezza e un autista, uccisi da ...

Afghanistan : bevono acqua del fiume - oltre 100 in ospedale : In Afghanistan oltre 100 persone sono state ricoverate in ospedale nel Parwan dopo avere bevuto acqua del fiume Pansjir: lo ha reso noto 1TvNews. Il direttore dell’ospedale provinciale ha confermato che numerose persone si sono presentati al pronto soccorso con forti dolori allo stomaco, possibile sintomo di avvelenamento delle acque del fiume. Campioni d’acqua sono stati inviati ad un laboratorio di Kabul per analisi. L'articolo ...

Afghanistan - attacco dei talebani dopo la tregua : 11 vittime : Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime proviene da NewsGo.

Afghanistan - talebani dicono no a estensione tregua : Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Continua a leggere L'articolo Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua proviene da NewsGo.

Afghanistan : talebani dicono no a estensione tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Placet di NATO e UE alla tregua tra forze governative e talebani in Afghanistan - : La NATO accoglie favorevolmente la proposta delle autorità afghane ai talebani di prolungare la tregua ed avviare negoziati di pace, ha riferito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens ...

Afghanistan - il governo annuncia proroga della tregua con i talebani : Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Continua a leggere L'articolo Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani proviene da NewsGo.

Afghanistan - attentato dell'Isis durante la tregua : 25 morti : Un kamikaze si è fatto esplodere in Afghanistan, causando la morte di almeno 25 persone e il ferimento di altre 54. Lo ha reso noto la tv Tolo di Kabul, precisando che le vittime erano membri delle ...

Afghanistan - attentato dell’Isis durante la tregua : 25 morti : Afghanistan, attentato dell’Isis durante la tregua: 25 morti Afghanistan, attentato dell’Isis durante la tregua: 25 morti Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attentato dell’Isis durante la tregua: 25 morti proviene da NewsGo.

Afghanistan : decine di morti prima di tregua. : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan : Nato - bene tregua talebani : ANSA, - BRUXELLES, 9 GIU - "Accolgo con favore la risposta dei talebani alla proposta di un cessate il fuoco da parte del presidente Ashraf Ghani". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale ...

Afghanistan - i talebani accettano la tregua di una settimana : Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana Continua a leggere L'articolo Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana proviene da NewsGo.

Afghanistan - annuncio a sorpresa dei talebani : 3 giorni di tregua : Beirut - I Taleban hanno annunciato tre giorni di tregua a partire dall'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan e che dovrebbe scattare all'apparire del primo specchio di luna nuova, ...