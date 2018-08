ilgazzettino

: Affronta i ladri a colpi di kick boxing: preso a sprangate - FEMsrl : Affronta i ladri a colpi di kick boxing: preso a sprangate - Gazzettino : Affronta i ladri a colpi di kick boxing: preso a sprangate - 1coffie2 : Affronta i ladri a colpi di kick boxing: preso a sprangate -

(Di domenica 5 agosto 2018) Terza cruenta rapina in casa in 11 mesi nel Frentano. L'altra notte due ignoti malviventi sono entrati nella palazzina a due piani della famiglia Cimini, in viale Adriatico a Paglieta, e hanno ...