Aereo d’epoca usato per tour panoramici si schianta in Svizzera | almeno 20 morti

Svizzera - si schianta Aereo d’epoca : “morti tutti i passeggeri”/ Ultime notizie - incidente causato dal caldo? : Svizzera, si schianta aereo d’epoca: “morti tutti i passeggeri”. Ultime notizie, lo Ju-52 HB-HOT è precipitato a Piz Segnas: a bordo venti persone, ecco la causa dell'incidente(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:24:00 GMT)

Svizzera - Aereo d’epoca per tour panoramici si schianta : non è ancora noto il numero delle vittime : Un velivolo d’epoca si è schiantato sul Piz Segnas, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. A dare la notizia è il quotidiano locale Ticinonline, specificando che l’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 del 4 agosto e i rottami si trovano a un’altitudine di 2540 metri. Secondo quanto riporta il giornale svizzero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha dichiarato il blocco dello spazio aereo. Nella ...

Ieri un Aereo d’epoca si è schiantato sulle Alpi svizzere : non è ancora chiaro se ci siano dei morti : Sabato pomeriggio un aereo d’epoca si è schiantato sulle Alpi svizzere: non è ancora chiaro se ci siano dei morti. L’aereo era gestito da una compagnia che offre voli panoramici sulle Alpi e trasportava diversi passeggeri: si è schiantato sul The post Ieri un aereo d’epoca si è schiantato sulle Alpi svizzere: non è ancora chiaro se ci siano dei morti appeared first on Il Post.