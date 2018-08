Acquisti sospetti | come difendersi da un controllo fiscale

Spread - Financial Times : “A maggio la Bce ha ridotto Acquisti di titoli di Stato italiani. I sospetti del nuovo governo” : A maggio la Bce ha comprato titoli di Stato italiani per 3,6 miliardi netti, circa 400 milioni in meno rispetto al mese prima. Così come sono diminuiti anche gli acquisti di titoli pubblici di Francia, Belgio e Austria. Sono aumentati, al contrario, quelli di titoli tedeschi: 6,8 miliardi contro i 4,7 di aprile. E’ quello che risulta dai dati mensili dell’Eurotower. Del lieve calo dà notizia il Financial Times in un articolo intitolato ...